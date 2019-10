Algérie - Unesco : Renforcer la coopération bilatérale

Le ministre de l'Éducation nationale, Hakim Belabed, a reçu, mardi à Alger, la Directrice du bureau de l'Unesco pour le Maghreb, Golda El-Khoury, avec laquelle il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment en ce qui concerne le soutien et l'élargissement des domaines de projets communs entre les deux parties. Dans une déclaration, à l'issue de l'audience, M. Belabed a indiqué que «la rencontre a constitué une opportunité pour mettre en avant les priorités des deux parties, examiner les voies et moyens de renforcer la coordination et la coopération bilatérales, et tirer profit de l'expérience et de la compétence internationales dont jouit cette organisation». Les deux parties ont insisté également sur «la nécessité d'accompagner les projets destinés à l'Algérie et l'évaluation des travaux en commun». Président de la délégation nationale de l'UNESCO Algérie, M. Belabed a affirmé, dans ce sillage, qu'il œuvrera à définir les attentes auprès du bureau de l'UNESCO, se félicitant de «l'intérêt accordé par Mme El-Khoury à l'Algérie, un pays qu'elle a visité à plusieurs reprises en une courte durée». Saluant «le rôle de l'Algérie et son soutien indéfectible aux activités de l'Organisation, tant au niveau national qu'international», la responsable onusienne a souligné «l'impératif de renforcer la coopération bilatérale en vue d'échanger les expériences entre les deux parties, à l'instar de l'expérience nationale en matière de lutte contre l'analphabétisme». «Plusieurs projets verront le jour en début d'année», a-t-elle ajouté. «La coopération bilatérale tend à concrétiser des projets en Algérie et à l'étranger», a fait savoir Mme El-Khoury, se disant «satisfaite» que l'Algérie abritera, décembre prochain, un atelier dédié au thème «La lutte contre la contrebande du patrimoine culturel», et ce avec la participation de l'Algérie, la Libye et la Tunisie.