17 octobre et 1er novembre : Préparatifs des célébrations

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a présidé, mardi à Alger, la réunion de la commission nationale de préparation de la célébration des journées et fêtes nationales, à la veille de la célébration de la Journée de l'émigration et de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954.

À cette occasion, le ministre a affirmé que les festivités célébrant la Journée de l'émigration, coïncidant avec le 17 octobre de chaque année, et le 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution de Novembre, devront revêtir «un caractère national spécifique» à la hauteur des aspirations du peuple algérien. «Ce peuple, qui a fait montre d'attachement à l'histoire de son pays, tout en restant fidèle aux serment des moudjahidine et des chouhada, en brandissant l'emblème nationale et en scandant des slogans commémorant les symboles de la glorieuse Révolution». «Il incombe au ministère des Moudjahidine, en coordination avec les secteurs concernés, d'organiser ces cérémonies qui coïncident avec d'importantes mutations que connaît l'Algérie», a-t-il ajouté.

Évoquant les principaux axes du programme de commémoration du 58e anniversaire de la Journée de l'émigration, qui se tiendra à Chlef, le ministre a annoncé le programme du 65e anniversaire de la Glorieuse Révolution qui prévoit des conférences et des activités organisées par les musées locaux. Il a rappelé que ces festivités auront lieu au niveau de l'ensemble des communes du pays.

La réunion à laquelle ont participé plusieurs secteurs, y compris le représentant de l'Organisation des moudjahidine et les secrétaires généraux de l'Organisation nationale des fils de moudjahidine et l'Organisation nationale des enfants de chouhada, a été sanctionnée par des recommandations visant dans l'ensemble à réussir cette cérémonie.