Oran : Des locaux pour l’Autorité Nationale Indépendante des élections

Les locaux de l’Autorité nationale indépendante de l'organisation des élections au niveau de la wilaya d’Oran et de ses 26 communes ont été aménagés et équipés en attendant l’installation de ses membres, a-t-on appris d’une source autorisée. Les commissions de révision exceptionnelle des listes électorales en prévision de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, placées sous cette même autorité, ont quant à elles, été installées au niveau des communes le 22 septembre dernier, conformément aux lois organiques relatives au régime électoral et à l’Autorité nationale indépendante de l’organisation des élections, adoptées récemment.

Celles-ci sont présidées par un magistrat et composées de trois électeurs et un fonctionnaire chargé du secrétariat au sein même de cette instance « vu que l’Autorité indépendante de wilaya de l’organisation des élection n’a pas encore été installée à Oran, les membres des commissions communales de révision exceptionnelle des listes électorales ont été validés par sa tutelle centrale. Toutefois, les services de la wilaya ont dégagé et aménagé les locaux pour l’ensemble des commissions communales chargées de la révision des listes électorales ainsi que pour l’Autorité indépendante de wilaya et communales de l’organisation des élections dont les membres n’ont pas encore été installés», a affirmé notre source.

En attendant, «l’administration locale assure la coordination entre la centrale de cette Autorité nationale et les secrétaires généraux des communes en vue de faciliter l’avancement des préparatifs du prochain scrutin». Concernant la révision exceptionnelle des listes, notre interlocuteur a fait savoir que l’opération est chapeautée et suivie par les commissions communales créées en vertu du nouvel amendement «l’opération se déroulera sur une durée totale de 15 jours. Une fois clôturée et les délais des recours expirés, les nouvelles cartes seront imprimées et les listes électorales des inscrits actualisées.

A l’heure actuelle, tout se passe bien et sans aucune entrave. Nous avons mis tous les moyens matériels et techniques à la disposition des commissions qui, chacune d’elles, dispose de son propre fichier et travaille sous la présidence d’un magistrat», a-t-on précisé. A Oran, c’est le siège de la bibliothèque municipale du secteur d’Es Seddikia qui servira de siège provisoire de l’Autorité indépendant de wilaya pour l’organisation des élections.

