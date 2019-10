Huissiers de justice : Faciliter la légalisation des signatures individuelles

Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, Abdelkrim Bouktib, a appelé les professionnels à « faciliter » les procédures de légalisation des signatures individuelles au profit des candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain.

«Ils sont invités à faciliter les procédures de légalisation des signatures à titre gracieux pour les personnes qui se présentent auprès de leur bureaux», indique en effet un communiqué de la Chambre qui demande, également, aux huissiers de s’assurer de la présence « personnelle » du signataire qui doit être en possession d’un document prouvant son identité.

La correspondance à l’adresse des huissiers de justice insiste, par ailleurs, sur la vérification du statut d’électeur du signataire par le biais de sa carte d'électeur ou d’un certificat d'inscription sur la liste électorale émise par les services concernés. A ce propos, il convient de signaler que le lieu de résidence de la personne mentionnée doit être le même que celui qui figure sur la carte d’électeur ou le certificat d’inscription figurant sur la liste électorale et ce, conformément avec la loi organique n°16-10 du 25 août 2016 portant le régime électoral, modifié et complété, en application de la loi organique n°19-07 du 14 septembre 2019 relative à l'Autorité nationale électorale indépendante et également conformément à la décision du 18 septembre 2018, qui précise les procédures pour la légalisation des signatures individuelles en faveur des candidats à l'élection présidentielle. Abdelkrim Bouktib a appelé les huissiers à contribuer « efficacement » et à être « pleinement responsable » de ce processus, d’autant plus qu’il revêt une importance « capitale » pour la réussite du scrutin.

Cette mesure facilitatrice a été possible grâce à la précieuse collaboration des représentants des chambres nationales des huissiers de justice et des notaires.

Les chambres concernées ont, comme susmentionné, adressé des correspondances à l’attention des bureaux des huissiers de justice et des notaires les informant de la nécessité d’approuver gratuitement les formulaires d’inscription. Enfin, précisons que la nouvelle loi organique relative au régime électoral fait obligation aux candidats à la présidentielle de présenter, au moins, 50.000 signatures individuelles d'électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas.

Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1.200. Il faut savoir aussi que la déclaration de candidature à la présidence de la République résulte du dépôt, par le candidat lui-même, d'une demande d'enregistrement auprès du président de l'ANIE, comme le stipule cette nouvelle loi, exigeant la nationalité algérienne d'origine pour le candidat qui doit être également titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme équivalent.

Sami Kaïdi