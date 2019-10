Le ministre de la Communication porte-parole du Gouvernement : « Élire un président jouissant de la pleine souveraineté »

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a affirmé, mardi dernier à Alger, que la position de l'Union européenne (UE) vis-à-vis de la prochaine présidentielle en Algérie dénotait son «plein respect du peuple et de l'État algériens».

«Tout un chacun est libre d'exprimer sa position, mais l'UE en tant qu'institution regroupant tous les pays de l'Union, a exprimé son plein respect du peuple et de l'Etat algériens, mais aussi des mesures prises (...) pour garantir une élection libre, régulière et indépendante, et c'est l'objectif du peuple et de l'Etat algérien», a souligné le ministre en marge de sa visite d'inspection, en compagnie de l'ambassadeur de Chine à Alger, Li Lianhe, de la parcelle de terrain réservée à la réalisation d'un complexe de la culture et des loisirs à Baraki.

Pour ce faire, ajoute le ministre, une autorité «a été créée pour superviser toutes les étapes du processus électoral, allant de la préparation à la proclamation des résultats», ajoutant que cette élection «nous permettra d'élire un président de la République jouissant de la pleine souveraineté pour l'édification politique, juridique et administrative pour un meilleur avenir de cette chère patrie à laquelle nous souhaitons tout le bien, la sérénité et la stabilité», a encore souligné le porte-parole du gouvernement. «L'Algérie dispose de toutes les potentialités (...) pour entrer de plain-pied dans une nouvelle étape qualitative dans tous les domaines», a assuré M. Rabehi, ajoutant que «ceci ne peut se réaliser qu'en privilégiant un dialogue constructif et l'engagement que nous avons tenu envers nous-mêmes et envers les générations qui nous ont précédés». La porte-parole de l'Union européenne (UE), Maja Kocijancic, avait affirmé, lundi dernier à Bruxelles, que l'UE «a encouragé depuis le début, les Algériens à œuvrer à une issue démocratique et pacifique dans un esprit de dialogue», exprimant son souhait que «des élections contribueront à répondre aux aspirations profondes du peuple algérien».

En réponse à des questions écrites de journalistes algériens, la porte-parole a précisé que «L'UE suit avec beaucoup d'attention les développements en Algérie et a encouragé depuis le début les Algériens à œuvrer à une issue démocratique et pacifique dans un esprit de dialogue et de responsabilité. Nous maintenons cette ligne», a-t-elle dit. «Nous espérons que des élections contribueront à répondre aux aspirations profondes du peuple algérien, dans le respect des droits fondamentaux et dans un climat d'apaisement», a-t-elle ajouté.