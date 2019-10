Lutte antiterroriste : L’ANP frappe fort

La lutte antiterroriste ne fléchit pas et continue de porter des coups aux terroristes qui persistent à ne pas déposer les armes. L’Armée nationale populaire, dont la sécurisation des frontières est l’objectif premier, assène continuellement des coups violents à la horde sauvage qui menace d’une façon directe la stabilité du pays.

Ces coups répétés sont communiqués mensuellement par le ministère de la Défense nationale, ce qui démontre la ferme volonté des forces armées à préserver la sécurité de notre pays et la protection de nos frontières, et réitèrent leur détermination à venir à bout de ces groupuscules criminels et du fléau du terrorisme. Le MDN vient de communiquer le bilan de la lutte antiterroriste du mois de septembre, un bilan faisant état de la mise hors d’état de nuire d’un terroriste, de l’arrestation d’un autre et de la reddition de deux autres, alors que 22 éléments de soutien ont été interpellés dans plusieurs régions du pays.

Les opérations menées par les forces de l’ANP ont permis de découvrir plusieurs caches d’armes et de munitions. En effet, les militaires en patrouille au niveau des frontières ont découvert 42 caches et détruit un atelier de fabrication de bombes. Durant la même période, les éléments de l’ANP ont réussi à récupérer 86 pièces d’armement, dont 14 fusils automatiques de type Kalachnikov, huit fusils de chasse, deux pistolets automatiques, deux mitrailleuses lourdes trois lance-roquettes, plusieurs mitrailleuses, huit fusils semi-automatiques et dix fusils de confection artisanale.

Quant aux munitions, les statistiques du mois de mai portent sur la saisie de 119 roquettes de différents calibres, de deux drones, de 10 obus de mortier, de 22 chargeurs garnis, 9 missiles terre-terre et 4.616 balles de différents calibres. On compte également la saisie de 71 bombes de confection artisanale, 4,5 kilos de TNT et 1,5 kilo de poudre utilisée dans la confection des explosifs, ainsi que deux kilos de poudre noire, ajoute le communiqué du MDN. Pour rappel, 49 terroristes ont été mis hors état de nuire, durant le 1er semestre 2019, par les unités de l'Armée nationale populaire qui ont récupéré 370 armes, ainsi qu'une quantité importante de munitions, a indiqué, jeudi, le bilan opérationnel de l'Armée.

Les mêmes unités ont récupéré 370 armes consistant en 17 fusils-mitrailleurs, 5 lance-missiles, 71 pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, 256 fusils et 21 pistolets. 1.228 obus, 22 bandes de munitions, 170 dépôts de munitions, 5 caisses de munitions, ainsi que 82.297 balles de différents calibres, 32 missiles, 6 bases de lancement de missiles, 49 détonateurs, 353 soupapes et 13 chalumeaux ont également été récupérés, outre 5.52 quintaux de produits et de substances (deux sacs) utilisés dans la fabrication de bombes, ainsi que 548 bombes, 80 mines et 311.8 kg de poudre noire et 8.221 kg de dynamites.

Les opérations menées par les différents détachements de l'ANP ont permis, durant la même période, d'éliminer 6 terroristes, d'arrêter 11 autres, alors que 31 se sont rendus, ajoute la même source, précisant que ces éléments ont découvert le cadavre d'un terroriste et arrêté 96 éléments de soutien. 136 casemates et 6 ateliers de préparation d'explosifs ont été découverts, selon la même source.

Mohamed Mendaci