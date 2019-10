Forum civil pour le changement : Dialogue entre les acteurs de la société civile

Le Forum civil pour le changement (FCC) tiendra son Congrès national constitutif, vendredi et samedi prochains à Alger, sous le thème «le Hirak, processus de changement», a annoncé le Forum dans un communiqué. L'objectif de ce dernier qui sera organisé à l'hôtel Mazafran est de créer «un dialogue politique entre les acteurs de la société civile, basé sur les principes de respect de l'opinion, de la diversité et du droit à la différence», selon les organisateurs. Quelque 400 participants représentant les 48 wilayas, organisations et associations de la société civile, notamment des académiciens, des journalistes et des juristes devraient prendre part au Congrès constitutif du FCC, en sus de plusieurs personnalités, ajoute le communiqué. Les participants débattront de la situation politique actuelle du pays, à travers 5 séances, dont la séance d'ouverture sur «le Hirak, processus de changement (...) et la gouvernance politique de l'Algérie nouvelle», animée par des juristes et économistes.