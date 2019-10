Tentatives d’ingérence dans les affaires internes de l’Algérie : Le RND et Talaï’e El-Hourriyet dénoncent

Le Rassemblement national démocratique (RND) et Talaïe El Houriet ont dénoncé les tentatives d'ingérence dans les affaires internes de l'Algérie, estimant nécessaire que «le règlement de la crise que vit le pays actuellement est l'affaire des Algériens».

Dans un communiqué, le RND a dénoncé les déclarations de certains membres du Parlement européen (PE) qui avaient appelé «à l'internationalisation des affaires internes de l'Algérie», soulignant «la position ferme du peuple algérien libre et souverain, rejetant «toute forme d'ingérence dans les affaires internes du pays».

La position du peuple algérien est inspirée des «leçons tirées de ses expériences passées», lors desquelles l'Algérie a réussi à surmonter plusieurs épreuves grâce à l'unité, la solidarité et la cohésion de son peuple et à l'adoption du principe de dialogue, et fait montre d'une grande capacité à protéger ses intérêts».

Les députés de la communauté nationale établie à l'étranger ont salué «les déclarations des groupes parlementaires qui avaient exprimé leur rejet formel de l'ingérence flagrante, à travers laquelle certaines parties étrangères aspirent à imposer un agenda autre que celui définit par le peuple algérien».

Les députés de la communauté nationale établie à étranger ont fait part de leur intention de «répondre dans les prochains jours par des sit-in exprimant leur rejet de toute ingérence dans le Hirak ou la justice en Algérie, laquelle a démontré sa capacité à traiter tous les dossiers, aussi sensibles qu'ils soient».