Présidentielle du 12 décembre : Réussir le rendez-vous

Une forte participation à l'élection présidentielle prévue le 12 décembre 2019 constitue l'«unique garant» d'un scrutin transparent, ont estimé hier à Constantine les membres de «L’initiative pour la liberté et la souveraineté», une organisation indépendante, créée par des politiques et des universitaires de la wilaya de Constantine.

Ces derniers ont tenu une conférence de presse pour annoncer la création de leur organisation et expliquer ses principes et ses opinions au sujet de la situation que traverse le pays, tout en plaidant pour une forte participation à la prochaine élection présidentielle afin de «barrer la route à toute tentative de corruption ou de division menaçant l’avenir de l’Algérie.» «L'élection présidentielle constitue l’issue naturelle à la crise que vit le pays», a considéré Tahar Habchi, membre de l'organisation, avant d'ajouter : «Cette issue ne peut être sûre et fructueuse qu’avec une participation massive du peuple, appelé aujourd’hui plus que jamais à intervenir dans le sort de sa patrie».

Evoquant le rôle de l’Autorité nationale indépendante des élections, créée selon lui, «dans une conjoncture exceptionnelle»,

M. Habchi a appelé le peuple, les jeunes en particulier, à se mobiliser et à prendre en main les affaires de leur pays, en allant en rangs unis vers les urnes pour élire le président de la République. Estimant que cette organisation a été créée sur fond du mouvement populaire,

Mahmoud Sahnoune, membre fondateur également, a indiqué que l'élection présidentielle «permettra la continuité des efforts de la prise en charge des revendications exprimées par les citoyens».

Il a indiqué que des contacts étaient

«en cours avec les différentes personnalités nationales intègres et soucieuses de l’avenir du pays pour coordonner les efforts en vue de réussir le processus des élections, considéré comme un tournant décisif dans l’histoire du pays».