Réunion prochaine du comité central : Vers la désignation d’un candidat FLN

Considéré comme une véritable machine électorale qui a pesé durant les précédentes échéances électorales qu’a connues le pays depuis l’indépendance, le FLN ne compte pas rester en marge de la compétition pour la présidentielle du 12 décembre.

Contacté hier, Fouad Sebouta, sénateur et cadre du parti, a mis en avant la mobilisation des cadres et militants du FLN en prévision du rendez-vous du 12 décembre. «Le comité central du parti se réunira en session extraordinaire pour trancher sur la manière avec laquelle il compte s’impliquer dans la prochaine présidentielle» a-t-il indiqué. Il a aussi mis l’accent sur l’éventualité de voir le FLN présenter son propre candidat au terme des travaux de cette réunion du comité central. Au programme de cette réunion, il est attendu aussi l’élection d’un nouveau SG du parti après la destitution de Mohamed Djemaï. Certes, le plus vieux parti fait face actuellement à une parenthèse d’instabilité depuis, notamment, la mise à l’écart de Mohamed Djemaï, placé en détention préventive. Un tel fait n’influera toutefois pas sur l’adhésion de cette formation au processus électoral en cours pour élire un nouveau président de la République et que le FLN a toujours considéré comme la solution idoine à la crise politique que vit le pays. D’aucuns auront relevé, par ailleurs, le retard pris par cette formation en vue de s’inscrire dans la course au prochain rendez-vous électoral, à l’exemple du RND et de l’ANR avec qui le FLN partage la même conviction sur la présidentielle. Pourtant, le doyen des partis a été l’un des premiers à saluer la convocation du corps électoral, le 15 septembre dernier, par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, et à accueillir favorablement les nouvelles mesures, notamment d’ordre juridique, garantissant la tenue du prochain rendez-vous des urnes dans des conditions de transparence et de crédibilité. Pour le FLN, le fait de se maintenir en tant que première force politique relève d’une mission qui est loin de constituer une sinécure. Pour cause, le parti a été profondément secoué dans le sillage des événements que connaît le pays depuis le 22 février. Sévèrement critiqué pour avoir servi de principal support du régime déchu, le FLN s’est retrouvé en effet au creux de la vague et peine encore à rebondir au devant de la scène. Les démêlés judiciaires dont à fait l’objet son SG, Mohamed Djemaï, mais aussi nombre de ses parlementaires poursuivis dans des affaires de justice, n’ont fait qu’accentuer la situation interne du parti. Un parti qui, faut-il le reconnaitre, a toujours su faire valoir une capacité de résilience par laquelle il parvient toujours à surmonter les difficultés rencontrées. Il ne tient surtout pas à se départir de son rôle d’acteur majeur de la vie nationale même si, et selon beaucoup d’analystes, la situation lui est défavorable.

K. A.