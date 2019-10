Interpol-Lutte contre le terrorisme : L’Algérie, une importance particulière

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a réitéré, hier à Alger, le soutien de l'Algérie au mécanisme de l'Union africaine de coopération policière (AFRIPOL) dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme qui menacent le continent.

S'exprimant à l’ouverture des travaux de la troisième session de l'Assemblée générale d’AFRIPOL, M. Dahmoune a affirmé que l'Algérie, soucieuse de la sécurité, de la stabilité et du développement de l'Afrique, accorde un «grand intérêt » au mécanisme de coopération policière africaine et le considére comme étant «un outil de coopération internationale très important pour faire face aux nouvelles menaces à la paix et à la sécurité». Il a souligné que «la concrétisation» des objectifs et de la stratégie de cette organisation «témoignera de la détermination et de l’engagement des institutions policières africaines à trouver des solutions purement africaines pour résoudre tous ses problèmes et préoccupations sécuritaires, en particulier ceux liés à la lutte contre le crime transnational organisé et le terrorisme». Le ministre a exprimé la satisfaction du gouvernement quant aux résultats positifs des réunions tenues aux niveaux national et régional concernant la mise en œuvre des prérogatives de ce mécanisme, qui est devenu incontournable pour l’aboutissement des efforts des organismes africains.

M. Dahmoune a réaffirmé la détermination de l'Algérie à encourager et soutenir cette organisation et à travailler avec tous les partenaires pour promouvoir ses performances en vue de renforcer la coordination et la coopération entre les pays du continent dans l'intérêt des États membres et de la communauté internationale. Il a salué les décisions de l'Union africaine concernant le renforcement du système de sécurité et de paix dans la région et l'amélioration du travail sécuritaire, afin de l'adapter au contexte international dans lequel les menaces de criminalité transnationale organisée et la cybercriminalité se développent, rappelant «l'engagement permanent de l'Algérie à aller de l'avant pour assurer la sécurité des peuples d'Afrique». Après avoir expliqué que cette réunion de deux jours s'inscrit dans le prolongement du programme d'action d'AFRIPOL, il a souligné que cette organisation «constitue un outil indispensable et effectif dans le domaine de la coopération policière, qui permettra d'assurer une réponse commune et appropriée à toutes les menaces émergentes auxquelles sont confrontés les pays africains», tout en exprimant son optimisme pour l'avenir de l'action régionale sur le continent grâce au mécanisme d'AFRIPOL, dont le soutien profitera à tous les pays africains.

Après avoir loué les initiatives qui ont réussi à repousser les activités criminelles, M. Dahmoune a appelé toutes les parties à continuer à travailler dur pour concrétiser son plan d'action, en particulier en ce qui concerne la formation et le renforcement des capacités dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale et la cybercriminalité.

A ceci s’ajoute la création des bureaux de liaison nationaux d’AFRIPOL qui constituent un pilier fondamental de l’échange d’informations et de données d’expérience entre les pays, et de l’élaboration d’analyses criminalistiques, stratégiques et opérationnelles. La mobilisation de tous permettra une lutte efficace contre le terrorisme et le crime, dans une région qui espère un avenir meilleur pour assurer le bien-être de ses habitants dans la paix et la stabilité, a-t-il déclaré, avant d’ajouter que ceci ne peut se faire qu’en «renforçant les capacités opérationnelles et techniques» d’AFRIPOL, «grâce à l'élaboration de programmes et à la création de centres d'excellence en matière de formation, de recherche et d'analyse criminalistique».

Présent à cette réunion, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la police criminelle (Interpol), Jurguen Stock, a affirmé que l'Algérie revêt une importance particulière dans la lutte contre le terrorisme, en raison de sa position en Afrique du Nord et de sa proximité avec le continent européen.

Il a indiqué que le monde fait actuellement face à l'épineux problème des terroristes qui sont en mouvement, estimant que le terrorisme n'a jamais été aussi global et complexe qu'il ne l'est aujourd'hui. Evoquant la menace terroriste, il a fait savoir qu'Interpol a récemment détecté les déplacements de 12 terroristes qui essayaient de rejoindre l'Europe depuis le continent africain, relevant la coopération d'Interpol avec Afripol, notamment pour la mise en place d'un réseau global de lutte contre la criminalité et la signature d'un accord important pour le partage d'informations. M. Stock a indiqué qu'Interpol et Afripol œuvrent pour le renforcement de leurs alliances à travers l'échange d'informations et la coopération pour aider les agences de sécurité de tous les pays à neutraliser les terroristes et les criminels.

De son côté, le directeur exécutif d'Afripol, Tarik Ahmed Sharif, a souligné qu'Afripol ne peut réaliser ses objectifs que si elle jouit du « soutien continu » de tous ses membres pour réaliser ses objectifs et ses engagements, saluant l'Algérie pour son aide constante en faveur de l'Afrique.

La 3e AG d’Afripol a débuté, hier à Alger, et ses travaux sont une occasion pour les chefs de police africains d’examiner et de débattre les aspects fonctionnels et organisationnels et d’échanger leurs points de vue et leurs expériences sur la prévention et la lutte contre les diverses formes de criminalité transnationale organisée.

Afripol est une institution technique de l'UA pour la coopération policière, alors que l'Assemblée générale, qui se compose des chefs de police des Etats membres de l'UA, est l'organe technique et délibérant suprême d'Afripol chargé de diriger les affaires de police en Afrique aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique.

L'idée de la création d'Afripol a été lancée lors de la 22e conférence régionale africaine de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), tenue en septembre 2013 à Oran, en présence de 41 chefs africains de police qui l'ont adoptée à l'unanimité. L'initiative a été appuyée en marge de la 82e Assemblée générale d'Interpol, tenue du 21 au 24 octobre à Carthagène (Colombie). Le siège d'Afripol, situé à Ben Aknoun (Alger), avait été inauguré le 13 décembre 2015 en présence de représentants des appareils de police de plus de 40 Etats africains. La tenue de la première Assemblée générale d'Afripol, en mai 2017, a été notamment marquée par l'élection de l'Algérie pour présider cette organisation pour un mandat de deux ans.

Salima Ettouahria