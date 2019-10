Évocation de la bataille d’Issine, à Notre Forum : Solidarité algéro-libyenne

Le Forum de la mémoire, organisé par El moudjahid et l’association Machaâl Echahid, est revenu, hier, sur l’histoire commune des peuples algérien et libyen, notamment la région de Ghat qui a vécu la bataille historique d’Issine (3 octobre 1957), témoin de la fraternité et la solidarité des deux peuples.

Professeur d’histoire et auteur d’une thèse de magister sur cet exemple de solidarité maghrébine, le Dr Mohamed Oudoua a développé devant l’assistance l’apport de la Libye lors de la Révolution algérienne. « On peut même dire que l’attitude des dirigeants du royaume de Libye, sous le roi Idris El-Sennousi aux origines algériennes, est la plus désintéressée de toutes les solidarités qui se sont formées en faveur de l’Algérie en lutte, à telle enseigne que jamais les frères libyens n’ont essayé, par exemple, de monnayer leur soutien pour soutirer, a posteriori, des dividendes politiques », dira l’invité du forum. Le professeur universitaire nous rappellera que c’est en Libye que les moudjahidine sont allés se procurer les premières armes qui vont servir au déclenchement de la Révolution, le 1er novembre 1954.

Ces armes étaient au début achetées au niveau de certaines bases britanniques, notamment à El-Adhma, par l’entremise de démarcheurs libyens. Le territoire libyen était également la zone de transit pour les armes qui venaient d’Egypte et étaient momentanément stockées à Tripoli, où des réseaux algériens, aidés souvent par des Libyens ou des nationalistes tunisiens, se chargeaient de les acheminer en Algérie.

Ahmed Ben Bella et Mostefa Benboulaid y venaient fréquemment pour superviser eux-mêmes les opérations d’achat et d’acheminement d’armes et de munitions qui prenaient des chemins divers.

Le soutien de la Libye s’illustra particulièrement durant les deux dernières années de la guerre avec l’installation, près de Tripoli, de la plus grande structure de renseignements et de transmissions de l’ALN, baptisée Base Didouche-Mourad, où plus de 1.500 cadres algériens étaient autorisés à exploiter une vieille caserne britannique et à se déplacer librement dans tout le pays, sans restriction aucune.

Cette base était utilisée, entre autres, pour assurer les liaisons entre toutes les antennes des transmissions de l’ALN qui étaient disséminées à travers plusieurs pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Les actions menées au niveau des frontières algéro-libyennes connaîtront un second souffle à partir de 1957, à la suite de l’ouverture du front du Grand Sud.



Le témoignage vivant de ceux qui ont mené cette bataille



C’est pour constituer ce front que les deux témoins survivants de cette bataille ont rejoint la région avec un groupe de moudjahidine qui ne dépassait pas la centaine. MM. Abdallah Debagh et Athman Damardji étaient très émus de relater les circonstances de cette bataille. Ces deux nageurs de combat formés en Egypte pour couler des bateaux de guerre français se sont retrouvés au Sud du pays pour faire face à la volonté de la France coloniale de séparer le Sud du Nord algérien.

«Cette bataille d’Issine est venue contrer les tentatives de l’armée française de diviser l’Algérie en deux et riposter à sa volonté de s’accaparer de la richesse du sol algérien», nous dira M. Debagh, qui racontera que c’est lors d’un ravitaillement de la France de sa base au Sud que le groupe des moudjahidine a attaqué le convoi composé de 28 voitures.

« Nous étions, dans cette bataille, une centaine de moudjahidine aidés par une cinquantaine de Touaregs, les libyens nous ont surtout accompagné par la transmission de renseignements sur les mouvements français dans la région », nous dira M. Damardji, qui était chargé des postes de transmissions.

Farida Larbi