Concours de doctorat : 1,4 million de postulants

Près d’un million et demi d’étudiants ont postulé au concours de doctorat depuis l'ouverture de la plateforme d'inscription y afférente. L’annonce a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Tayeb Bouzid, qui était en visite au Centre de développement des technologies avancées (CDTA), a cependant signalé que « plusieurs étudiants introduisent leurs noms plus de cinq fois, ce qui mène à la « saturation des plateformes ». Evoquant ensuite les critères de réussite, il a expliqué que ces derniers dépendent, essentiellement, de « l'excellence et de la capacité des centres de recherches en termes d'accueil et d'encadrement» et fera remarquer que les besoins de l'université et des centres de recherche seront aussi pris en considération, tout en annonçant par la même occasion, l’installation d’un groupe de travail ayant pour mission de «déterminer les besoins de l'Université algérienne à moyen et long terme».

Le ministre a par ailleurs mis en relief que l'évolution rapide que connaît l'enseignement supérieur en général et la recherche scientifique en particulier aura des impacts, notamment sur les méthodes et les mécanismes d'enseignement qui devraient être au diapason de ce développement, d'où la nécessité d'une nouvelle approche globale, a-t-il soutenu. Il faut dire que la recherche scientifique ne cesse, en effet, d’évoluer, d’où ce nombre important de postes ouverts pour le concours de doctorat au titre de cette année universitaire qui s’élève, faut-il le rappeler, à environ 2.000 postes répartis sur plus de 40 universités, 11 centres universitaires et 16 écoles. Tous ces établissements sont appelés à mettre en œuvre les préparatifs inhérents au concours et ont un délai d’un mois, soit du 8 octobre au 7 novembre prochain, pour l’organiser. Cette étape avait été précédée, rappelons-le, par l’ouverture de la plateforme numérique dédiée aux inscriptions qui se sont étalées du 15 au 23 septembre dernier, sur le lien : https://progres.mesrs.dz/webdoctorat.



Demande de maintien de 1% des crédits à la recherche scientifique



Le ministre, qui a insisté sur toute l’importance, voire l’impérieuse nécessité d’encourager les chercheurs en matière de gestion du transfert des technologies pour être au diapason des derniers progrès, a révélé qu’une demande sera formulée pour le maintien de la proposition relative à la consécration de 1% des crédits à la recherche scientifique (soit l'équivalent de 20 milliards DA), et ce, en vue d'encourager ce domaine, vu son rôle dans le développement du pays. S’exprimant par ailleurs à propos du retard accusé en matière d'inscriptions au master, soulevé par les étudiants, le ministre a rassuré qu'il sera procédé à « la réparation de tout dysfonctionnement détecté sur le système d'inscription numérique». Il convient de relever dans ce contexte que pour les besoins de l’inscription à la formation Master, dont le nombre de places disponibles ouvertes cette année avoisine les 200.000, réparties sur 3.500 points de formation, le portail des inscriptions y afférent avait été rouvert en septembre dernier à travers toutes les universités du pays. Cette décision avait été prise en raison du retard enregistré dans plusieurs établissements universitaires au cours de l’année 2018-2019 et qui a fortement perturbé le déroulement de l’opération de remise des diplômes de licence, selon les explications fournies par le ministre.

Il faut savoir enfin que pas moins de sept spécialités ont été introduites, durant cette année universitaire 2019-2020, dans plusieurs universités du pays. Ces nouvelles spécialités viennent ainsi répondre aux besoins du marché en vue «d’actualiser» et de «diversifier» les offres de formations prodiguées par les établissements d’enseignement supérieur, tout en assurant son adaptation aux évolutions académiques et scientifiques ainsi qu’aux «exigences» de l’environnement économique.

Soraya Guemmouri