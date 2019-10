Protection et promotion de l’enfance : Une priorité de l’Etat

Pas moins de 527.844 appels téléphoniques ont été reçus sur le numéro vert lancé par l’Organe national de protection et de promotion de l’enfance (ONPPE), depuis avril 2018, en l’occurrence le «11-11», a révélé, hier, sa Déléguée nationale, Meriem Chorfi.

Dans son allocution d’ouverture des travaux d’un séminaire international sur l’importance du signalement dans la protection de l’enfant en danger, tenus en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, Meriem Chorfi a indiqué que parmi le demi-million de communications reçues par l’équipe de la cellule de réception des dénonciations, 1.822 portent sur des cas d’atteinte aux droits de l’enfant.

« Ces signalements ont été pris en charge et orientés vers les services du milieu ouvert relevant de la Solidarité nationale et de la Justice », a-t-elle expliqué, précisant que ces signalements concernent des cas de maltraitance, d’exploitation économique des enfants, de mendicité ou cas de négligence mettant la vie de l’enfant en danger.

La Déléguée de l’ONPPE a expliqué que ce séminaire a été organisé en vue de «partager» les expériences en la matière et «promouvoir», ainsi, le processus de signalement dans le système de protection de l’enfance. Elle a assuré que la question relative à la protection des droits de l'enfant a « toujours été au cœur des priorités » de l'Algérie et soutenu qu’elle s'est « consolidée » par la promulgation en 2015 de la loi relative à la protection de l'enfant qui lui garantit le droit de bénéficier de différentes mesures de protection, notamment celles à caractère social, éducatif, judiciaire, médical. « Ces mesures consistent à protéger l’enfant contre toutes formes de danger et d'atteinte à ses droits, conformément aux obligations internationales et régionales que l'Algérie a ratifiées, plus précisément la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1989», a détaillé Mme Chorfi, signalant que la création de l’ONPPE, qu’elle préside, est l'un des « grands acquis » de la loi 15-12 de 2015 relative à la protection de l'enfant. Et d’enchaîner : « Cet organe, placé auprès du Premier ministre, est présidé par le délégué national à la protection de l'enfance, a la charge de recevoir les dénonciations relatives aux atteintes aux droits de l'enfant qui lui parviennent pour protéger un enfant quel que soit le milieu où il se trouve en Algérie. Il est à mon sens important de mettre en place des mécanismes de signalement des cas d'atteinte aux droits de l'enfant en vue de garantir la confidentialité sur l'identité du dénonciateur afin de le protéger et d’inciter les citoyens et les professionnels en contact avec les enfants d’adopter la culture du signalement.» Elle ajoutera que c'est dans ce cadre que l’ONPPE a mis en place la cellule de dénonciation dont la mission consiste à écouter les préoccupations des citoyens et les orienter, et à traiter les cas de signalements et ce, dans le but de « renforcer davantage » les systèmes de protection de l'enfance. Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale a rappelé les mesures qui ont été prises par l’Etat en vue de protéger l’enfant contre toutes formes d’atteinte à ses droits et d’assurer les conditions nécessaires susceptibles de garantir son développement dans un environnement serein.



Le signalement, une responsabilité collective, assure Mme Eddalia



Mme Ghania Eddalia a relevé, dans ce sillage, l’importance du signalement qui, selon elle, n’est pas uniquement un acte citoyen, mais une « responsabilité collective » visant à « protéger » l’enfant contre toutes formes de dangers. Elle a, dans ce contexte, évoqué le travail accompli par les équipes du service du milieu ouvert relevant de la Direction de l’action sociale qui œuvre dans une action de coordination avec l’ONPPE pour le suivi de la situation de l’enfance et la gestion des mécanismes de signalement au niveau local.

A ce propos, la ministre de la Solidarité nationale a confié que 7.418 enquêtes sociales ont été effectuées durant l’année 2018 et le premier semestre de 2019, dont 1.574 enquêtes relatives aux signalements sur des situations d’enfants en danger, précisant que 520 mesures au profit de l’enfant et de la famille ont été prises pour lever la situation de danger.



Des avancées importantes enregistrées par l’Algérie dans le domine de protection de l’enfance



De son côté, le représentant de l’Unicef en Algérie s’est attardé sur les «importantes» avancées enregistrées par l’Algérie dans le domaine de la protection de l’enfance.

«Ces dernières sont le produit de l'engagement constant et renouvelé du gouvernement algérien pour l'enfance en tant que priorité nationale», a expliqué Marc Lucet, ajoutant que cet engagement inscrit de «longue date» dans les politiques adoptées par l'Etat algérien basées sur des principes «forts», à savoir l'accès à l'éducation, les soins et la protection sociale.

Il considère que ce séminaire constitue un moment «important» pour la protection de l'enfance en Algérie et précisera qu’il marque aussi une «nouvelle» étape

dans la coopération avec l’UNICEF et, donc, du système des Nations unies avec l'Algérie.

Il convient de noter à la fin que cette rencontre, qui a vu la participation de plusieurs institutions et des représentants de la société civile, a été mise à profit pour échanger les expériences dans le domaine du signalement, à l’instar des expériences tunisienne, française et belge.

Kamélia Hadjib