Risques des accidents de la route : Les conducteurs sensibilisés

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a mis l'accent, mardi dernier à Aïn Defla, sur la nécessité d'accorder aux conducteurs en formation, une plus grande importance au volet sensibilisation liée aux risques des accidents de la route, soutenant que cette mesure est de nature à réduire le nombre de victimes résultant de ce phénomène.

«Il est vital d'accorder aux conducteurs en formation une plus grande importance à la sensibilisation liée aux risques des accidents de la route car ceci peut grandement contribuer à la réduction du nombre de victimes résultant de ce phénomène macabre», a indiqué le ministre qui inspectait un centre privé de formation pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle pour les chauffeurs de transport de voyageurs et de transport, situé à Aïn Defla dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya. Tout en rappelant que «la vie humaine n'a pas de prix», il a noté que les statistiques attestent de manière «indéniable» que le facteur humain constitue la première cause des accidents de la route, appelant à la conjugaison des efforts de tous pour atténuer de l'ampleur de l'hécatombe s'abattant sur les routes. «Nombre de conducteurs en formation font preuve d'assiduité pour l'obtention du permis de conduire mais, une fois celui-ci en poche, ils oublient les règles de conduite les plus élémentaires», a-t-il signalé à ce propos, estimant «nécessaire» l'introduction de nouveaux modules dans le cursus de formation des conducteurs afin que ceux-ci maîtrisent davantage d'aspects se rapportant à la conduite. Composé de trois classes pédagogiques et quatre bureaux administratifs, le Centre de formation Lamari (CFL) de Aïn Defla est fréquenté par 130 candidats encadrés par 20 enseignants dans le cadre d'une formation de 15 jours, soit quelque 70 heures. A l'entame de sa visite, le ministre des Travaux publics et des Transports s'est rendu à la commune d'El Abadia (50 km au nord-ouest du chef-lieu de wilaya) où il a posé la première pierre pour le lancement des travaux de dédoublement et de modernisation de la RN 65 (reliant les wilaya de Aïn Defla et Tipasa) sur un linéaire de 20 km. Qualifiant la RN 65 de «stratégique», il a mis l'accent sur la nécessité de la présence du personnel des TP et du bureau d'études pour, a-t-il signalé, «accompagner, superviser et suivre les choses sur le terrain». S'attardant sur l'éclairage public touchant près de 9 km du linéaire en question, il a instruit les responsables locaux du secteur à veiller sur l'aspect entretien afin que l'opération aboutisse à l'objectif escompté.

«Il faut accorder l'importance nécessaire à l'éclairage public car j'ai eu l'occasion de me rendre compte que cet aspect des choses est négligé sur bien des tronçons routiers», a-t-il déploré à ce propos. Au nouveau pôle urbain d’Aïn Defla situé à l'entrée ouest de la ville, le ministre s'est rendu au projet de réalisation du Centre national de contrôle de la qualité dont la réalisation a été confiée à l'entreprise chinoise CITIC-CRCC. S'étendant sur 31,5 ha, ce projet lancé en juin 2018 a pour principale mission l'intervention dans le cadre de l'animation technique de contrôle de la qualité par l'organisation de manifestations nationales et internationales à caractère technique et scientifique (séminaires, colloques et journées d'étude), selon sa fiche technique. A la lumière des explications fournies, il ressort que le projet a atteint un taux d'avancement global des travaux de 65%, dont 15% pour les blocs techniques et les laboratoires. Faisant remarquer que les travaux de VRD et d'aménagement n’ont pas encore été entamés, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de livrer le projet au cours du premier trimestre de l'année 2020. A Djendel, le ministre s'est enquis du taux d'avancement des travaux de réalisation de la 4e rocade autoroutière reliant Khémis Miliana à Bordj Bou-Arréridj qui prend naissance dans la wilaya d'Aïn Defla, au niveau de l'échangeur de l'autoroute Est-Ouest situé à 3 km de Khemis Miliana. Signalant que le projet concerne la wilaya de Aïn Defla sur une distance de 26 km, le directeur des Travaux publics de la wilaya a fait part d'un taux d'avancement du projet de près de 60%, faisant état d'un certain nombre d'ouvrages d'art en cours de réalisation. Rappelant que le projet améliorera le trafic routier et permettra de soulager l'autoroute Est-Ouest, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de livrer le tronçon se rapportant à cette voie de communication routière d'ici à juillet 2020.

Dans la commune de Aïn Soltane, M. Kouraba a inspecté le projet de dédoublement de la voie ferrée Khémis Miliana-El Affroun (Blida) s'étendant sur 56 km. Se félicitant que les tunnels Ramdane, réalisé en monotube dans la commune de Oued Djer (Blida) et El Gantas (bitube) implanté au lieu-dit oued Zebboudj (Aïn Defla), aient été achevés, le ministre a fixé le mois de mai 2020 comme échéance pour la réception du projet.