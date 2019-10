Conjoncture : Une adhésion et des enjeux

L’adhésion de notre pays à la zone de libre échange commerciale africaine est tranchée. Il s’agira, par conséquent, «de définir une stratégie nationale efficace à mettre en œuvre» dans le sillage de cet accord commercial global, dont l’entrée en vigueur est prévue en juillet 2020. Il s’agira également de mettre en avant les opportunités économiques dont pourraient tirer profit les opérateurs économiques nationaux à la faveur de l’adhésion de l’Algérie à la ZLECAF. L’Algérie qui s’est engagée dans une approche de diversification de son économie, pour en renforcer la résilience et la durabilité, dispose d’atouts et de potentiel pour se positionner sur la place africaine et, opérer son intégration commerciale au niveau du continent, d’autant plus que les échanges commerciaux avec les pays du continent demeurent très marginaux. Toutefois, il va falloir améliorer et consolider la gouvernance économique pour pouvoir aller sur le marché africain qui pourrait constituer un réel débouché des produits locaux. A ce titre, le ministre du Commerce avait mis l’accent sur la nécessité d’augmenter le taux d'intégration national pour pouvoir bénéficier des avantages de la ZLECAF. «Il faudra également investir dans la logistique et le transport, assainir le climat des affaires, renforcer les capacités, et la qualité de production et de gestion des entreprises orientées vers l'export, et aussi favoriser un commerce extérieur dans le cadre du développement durable et inclusif». Pour l’intégration à la zone de libre-échange africaine, conditionnée par la suppression des obstacles douaniers et tarifaires, il serait indiqué de définir mutuellement les règles commerciales devant régir ces échanges dans un souci d’équité et pour préserver les intérêts des Etats sachant que «d'ici les cinq prochaines années, 90 % des produits circulant sur le marché africain seront concernés par les avantages fiscaux qu'offre la ZLECAF», avait souligné le ministre du Commerce. L'Algérie qui est figure parmi les pays africains «les mieux positionnés» pour s’imposer sur le marché africain devra saisir les opportunités qu’offre la ZLECAf et se préparer dès à présent à la concurrence qui sera l’élément déterminant dans les échanges interafricains.



D. Akila