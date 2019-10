Le professeur en économie, Abdelkader Gliz : « La dévaluation de dinar sauvera l’économie »

«La résolution définitive du problème de marché parallèle de la devise nécessite de prendre des décisions courageuses», a indiqué Abdelkader Gliz, professeur en économie. Lors de son passage sur les ondes de la radio Chaîne 3, il a indiqué que si le taux de change est très élevé au niveau de ce marché, c’est qu’il y a un vrai problème d’intérêt. Evoquant la question de la valeur du dinar, l’économiste a estimé qu’il est nécessaire dans le contexte actuel d’aller progressivement vers la dévaluation du dinar pour sauver l’économie nationale.

Il dira dans ce sens : «Tant que nous avons le pétrole et le gaz qui drainent de la devise on peut encore patienter un peu, mais si demain, dans trois ou quatre années, les recettes pétrolières viennent à diminuer, là nous serons obliger d’aller vers l’exportation», avant d’ajouter que «la surévaluation du dinar va sans nul doute décourager les exportations par rapport à la dévaluation qui va permettre d’encourager l’exportation et réduire en conséquence l’importation». Mettant l’accent sur les réserves de changes, M. Gliz a indiqué qu’ «une partie des réserves peut être utilisée comme fonds de garantie de financement externe pour réduire le déficit budgétaire de l’Etat». Augmenter ou introduire des taxes supplémentaires, a-t-il dit, sur le dos du citoyen n’est pas la solution idoine pour réduire le déficit budgétaire de l’Etat arrêté.

L’invité de rédaction a estimé qu’il est important de précéder à l’utilisation d’une partie des réserves de changes comme fonds de garantie de financement externe pour réduire ce déficit qui est de l’ordre de 1.500 milliards de DA.

Il a regretté le fait que notre pays soit passé d’ une aisance financière à un déficit de plus de 1.500 milliards de dinars. En réponse à la question de savoir quelles sont les solutions adéquates pour couvrir ce déficit, M. Gliz a répondu : «Ça sera vraiment difficile de réduire le déficit tant que les dépenses de l’Etat ne pourront être réduites». Et de poursuivre : «Un état récurent qui risque d’être accentué par le recours au financement externe tel qu’il est mentionné dans le PLF 2020 qui fait appel à la BM, la Banque Africaine et la banque de l’OCI si l’on ne maîtrise pas le rapport budget/dépenses de fonctionnement». S’agissant des endettements, le professeur est contre la diabolisation du financement externe : «Aller plus vite à l’endettement externe dans les conditions que traverse le pays, entraîne un coût de financement externe élevé si l’on tergiverse encore», dit-il. Selon lui, un déséquilibre structurel en économie, c’est l’indépendance de notre économie qui en pâtit. Il dira dans ce sens que «quand le prix du pétrole est élevé tout va bien, mais dès qu’il diminue tout va mal». Il a rappelé que la chute, de façon draconienne en 2014, des prix a impacté la fiscalité pétrolière notamment l’Etat qui n’arrive pas à réduire ses dépenses (de fonctionnement et équipement) et ne pouvait que les maintenir difficilement ainsi que les recettes ordinaires puisque l’activité économique elle-même peine à réaliser un taux de croissance important (pas plus de 2%). Il dira que l’absence de compensation, a poussé très vite à l’épuisement des réserves de change (200 milliards dollars) qui se chiffre aujourd’hui à 60 milliards de dollars.

M. A. Z.