Mourad Preure, expert pétrolier : « Sonatrach sera le champion de la transition énergétique »

«Sonatrach peut et a les moyens d’être la locomotive de la transition énergétique dans notre pays. Elle est en mesure de monter des partenariats internationaux, profitant de la crise que vit l’industrie européenne des renouvelables, à la violente concurrence asiatique.»

C’est le constat établi par Mourad Preure, expert pétrolier et président du cabinet Emergy, dans un entretien accordé au quotidien El Watan. Egrenant les atouts de notre pays dont un ensoleillement exceptionnel de 3.500 heures sur 86% du territoire, au Sud, et 2650 heures dans le Nord, l’expert relève que la transition énergétique «ne doit pas se résumer à l’importation de systèmes solaires ou éoliens, mais prendre la dimension d’une véritable ambition industrielle qui entraîne dans son sillage industrie, universités et recherche nationale». Elle conduira, enchaîne-t-il, «à l’émergence d’un champion industriel et technologique national dans la transition énergétique. Sonatrach a tous les traits de ce champion». D’autre part, l’expert pétrolier est revenu sur l’avant-projet de loi sur les hydrocarbures et la règle 51/49. Tout de go, le Dr. Preure souligne que «le partenariat est consubstantiel à l’activité pétrolière. Qu’une compagnie opère sur son sol national ou en international, elle est très rarement présente à 100% sur un permis d’exploration». Dans son analyse, l’expert défend, comme de coutume, la loi 86/14 qui «avait permis le retour à l’expansion de l’industrie pétro-gazière en Algérie». Le cœur de cette loi, enchaîne-t-il, est «le contrat de partage- production. Ce type de contrat soulage Sonatrach de tout investissement dans l’exploration, protège la souveraineté nationale sur les ressources et reporte le risque exploratoire sur le partenaire étranger, qui ne peut ouvrir droit qu’au maximum de 49% des hydrocarbures découverts tout au long de la vie du gisement». La loi de 2005, elle, «est fondée sur une autre logique et nous ramène carrément au système des concessions, ce qui est un grave recul». Déplorant qu’en l’espace d’une année (2005 et 2006), la réglementation a changé deux fois, puis à nouveau en 2013, il estime que «cela a brouillé l’image de notre pays et fait fuir les compagnies pétrolières au moment où l’investissement dans l’exploration-production dans le monde atteignait son pic historique, soit 721 milliards de dollars. Il y a eu une désaffection pour notre pays qui s’est traduite par l’échec des appels d’offres lancés».

Vente des actifs d’Anadarko : avec la loi 86/14, le risque sur la souveraineté nationale est quasi nul



À la question de savoir si la nouvelle loi devrait mettre l’accent sur la production offshore, l’expert répondra : «L’offshore algérien est complexe. Nous sommes dans la phase de prospection et d’évaluation du potentiel (Ténès, Béjaïa, Est algérien). La nouvelle loi doit prendre en considération ces paramètres et être particulièrement attractive car le risque exploratoire est ici amplifié par l’importance des investissements engagés».

Par ailleurs, le Dr. Preure a rebondi sur l’affaire de la vente des actifs d’Anadarko et son impact sur la Sonatrach, précisant que la compagnie pétrolière nationale «a une longue tradition de négociations de partenariats complexes, précisant que «dans la mesure où les actifs algériens d’Anadarko relèvent de la loi 86/14, avec une fiscalité confortable qui réduit la part du partenaire de 60 à 70%, le risque sur la souveraineté nationale est quasi nul ». À ses yeux, «la priorité stratégique est le renforcement de Sonatrach et de sa position concurrentielle internationale. Renforcer Sonatrach sur les plans managérial et technologique lui permettra de monter des partenariats complexes et d’élargir sa base de réserves à l’international. Ceci est un impératif stratégique et une question fondamentale de souveraineté».

Fouad Irnatene