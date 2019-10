Contribution, Tribunal militaire de Blida : Retour sur le verdict prononcé contre les membres de la bande

Par Ali Mebroukine : professeur en droit

C’est à la juridiction militaire rattachée à l’une des cinq Régions militaires, qui sera désignée par la Cour suprême, de se prononcer de nouveau sur le fond de cette affaire. Il est a priori regrettable, lorsqu’on sait le nombre de personnes injustement condamnées durant les 20 ans où a sévi le régime de Bouteflika, qu’une partie des médias, foncièrement hostile au chef d’état-major et au Haut Commandement militaire, s’émeuve du sort réservé par le Tribunal militaire de Blida à des personnalités que toute la population algérienne exècre, en raison du mal qu’elles ont infligé à ce pays et de la responsabilité écrasante qu’elles portent, directement ou indirectement, dans les déboires économiques et sociaux auxquels le futur Président de la République aura la lourde responsabilité de remédier.

L’argumentation de la défense est totalement controuvée et ne résiste pas un instant à un examen un tant soit peu sérieux des faits. La circonstance qu’aucune partie étrangère n’ait pris part au complot n’invalide pas la thèse selon laquelle les quatre régicides ont cherché à imposer une période de transition dont l’objectif était à l’exact opposé des desiderata de la population algérienne —bien au-delà du Hirak—, puisqu’aussi bien l’instauration de l’état de siège était envisagée ainsi que la répression dans le sang des Algériens qui eussent exprimé leur hostilité à la perpétuation du statu quo. À cet égard, on peut même soutenir que l’accusation et le Procureur militaire de la République n’ont pas voulu trop charger la barque. L’article 77 modifié du Code pénal est dépourvu d’ambigüité : « L’attentat dont le but a été de détruire ou de changer de régime soit d’inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou à s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort. » L’alinéa 2, quant à lui, ajoute : « L’exécution ou la tentative constitue seulement l’attentat. »



Un projet de changement de régime au sens propre du terme



Aucun des quatre membres de la Bande n’avait le moindre titre à concevoir un projet de transition politique, exigence exprimée par le Hirak et reprise à son compte par une classe politique que les Algériens ont toujours vouée aux gémonies depuis l’instauration du multipartisme, en s’abstenant de voter pour elle à l’occasion de chaque scrutin —qu’il fût national ou local—. Le frère cadet de l’ancien Président de la République avait sous sa tutelle tout ce que compte le pouvoir algérien d’informel et d’interlope. Mais il n’exerçait aucune fonction officielle qui l’eût habilité à chercher la régénérescence d’un régime, ouvertement honni depuis le 22 février 2019, alors qu’Abdelaziz Bouteflika était encore en fonction. Toutefois, il y avait la volonté délibérée de changer de régime, au sens de l’article 77 du Code pénal, et cela en faveur d’un régime résolu à utiliser la répression tous azimuts et faire taire la moindre contestation. Cette volonté est tout entière dans le piétinement de la Constitution, et notamment son article 102, et le fait de concocter une transition, avec comme tête de gondole l’ancien Président Liamine Zéroual. A l’opposé, le général Ahmed Gaid Salah et le Haut Commandement militaire ont entendu rester fidèles à la lettre comme à l’esprit de la Constitution, notamment ses articles 7 et 8 relatifs respectivement à la souveraineté populaire et à la souveraineté nationale. S’agissant de l’ex- général de corps d’Armée, Mohamed Lamine Mediène, il était à la retraite depuis 2015 par la volonté des Bouteflika avec lesquels il décide d’un coup de se rabibocher, à seule fin de déstabiliser l’Etat et ses institutions et de porter préjudice au chef d’Etat-major et au Haut Commandement militaire. Il savait pourtant de science certaine que sa personne et son parcours étaient vomis par une majorité écrasante d’Algériens et qu’il était particulièrement disqualifié pour proposer aux Algériens une transition en trompe-l’œil, dernière concession que la Providence eût eu la bienveillance de lui accorder en le faisant revenir aux affaires. Pour ce qui est du général-major Tertag, en tant que patron du Département Surveillance et de Sécurité (DSS), il ne pouvait rien entreprendre sans l’autorisation expresse du chef d’État-major auquel, de fait, il était rattaché. Quant à Louisa Hanoune, responsable depuis 40 ans d’un parti politique d’obédience trotskiste —dont l’idéologie est en total déphasage avec les représentations symboliques et culturelles des Algériens—, qui ne représente même pas 0,05% du corps électoral, rejetée véhémentement par le Hirak qui ne voulait surtout pas que ses mots d’ordre fussent instrumentalisés par une des égéries de l’ex-patron du défunt DRS et, enfin, connue pour pratiquer, depuis l’origine, la duplicité, voire la fourberie politique, en idéalisant Bouteflika tout en diabolisant certains des ministres qu’il avait lui-même choisis et à qui il avait donné carte blanche, qu’allait-elle faire dans cette galère ? Elle n’était représentative d’aucune sensibilité politique ou sociale et savait pertinemment qu’une telle réunion, à l’insu de l’État-major, dans un moment politique particulièrement tumultueux, ne pouvait avoir comme seul objectif que de passer outre non seulement la volonté populaire mais également la seule institution vers laquelle convergeaient toutes les demandes et qui représentait le seul viatique, à savoir l’État-major. Si ce complot ourdi dans l’ombre avait réussi, je n’ose imaginer le sort qui aurait été réservé au chef d’État-major et aux membres du Haut Commandement militaire. Là aussi, le Procureur militaire de la République a éludé ce point, mais comme nous savons tous que le chef d’État-major et le Haut Commandement militaire n’auraient jamais accepté le fait accompli des régicides, ils auraient, eux aussi, été victimes de la répression. Aucun des contacts qui ont réuni les membres de la Bande —car il s’agit bien d’une bande ou d’une camarilla (au sens où les conciliabules entre les quatre protagonistes étaient caractérisés par l’informalité)—, n’a porté sur des lieux communs, un échange de points de vue ou encore l’évaluation du Hirak qui avait commencé un mois auparavant, auquel cas, qui pourrait leur en faire grief ? Il s’agissait, en réalité, de remplacer le régime finissant de Bouteflika par un régime à leur dévotion totale, en s’aidant également d’un certain nombre d’activistes en lien avec des officines étrangères. Une proposition consensuelle devait être proposée à l’ancien Président de la République, consistant à diriger une période de transition. Si les auteurs de cette cabale ont porté leur choix sur Liamine Zéroual, c’était bien pour pouvoir le manipuler à discrétion et profiter de son irrésolution coutumière. Il appartenait certainement au Président Zéroual d’informer, sur-le-champ l’Etat-major de l’insolite initiative de Mediène, ce qu’il s’est bien gardé de faire. Liamine Zéroual est peut-être un honnête homme, mais il n’est que cela. Ceci dit, quelle dérision de prétendre que Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène, Bachir Tertag ou Louisa Hanoune ont quelque chose de commun avec le Hirak, pris dans sa composante humaine sincèrement attachée aux libertés. Ils en sont, les uns et les autres, la parfaite antithèse. C’est bien ainsi que la population algérienne, dans son écrasante majorité, l’a compris qui s’est réjouie de la mise hors d’état de nuire de cette engeance.



Le Haut Commandement militaire a pris ses responsabilités



Les Algériens ont demandé au Haut Commandement militaire de mettre un terme à la carrière politique de l’ubuesque Bouteflika ; ce fut fait. Ils ont exigé que ceux qui symbolisaient l’autocratie qu’il dirigeait soient jugés, c’est également chose faite. Ils ont demandé que ceux qui ont mis en coupe réglée l’économie du pays soient poursuivis ; les magistrats ont instruit avec diligence les dossiers tenus secrets par Tayeb Louh et poursuivent leur mission pour éradiquer la corruption et le crime organisé. Aucune coalition de partis politiques ou segment de la société civile n’aurait pu mener à bien cette tâche titanesque. Il n’y avait que le Haut Commandement militaire emmené par l’intrépide général Ahmed Gaid Salah pour y parvenir. Reste à élucider cette énigme : comment a-t-on pu passer, au sein du Hirak, de la formule « Djeich-Chaâb, Khaoua-Khaoua » à la formule « Dawla Madania, machi Iskariya». Seuls les manipulateurs du Hirak peuvent nous y aider.

A. M.