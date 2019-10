5.600 appels aux numéros verts de la police à Sétif : Les citoyens s’impliquent

C’est une police toujours plus proche du citoyen, veillant à sa préservation et celle des biens qui investit le terrain dans une relation de confiance d’autant plus marquée par le nombre important d’appels qui sont régulièrement enregistrés aux différents numéros verts de ce corps de sécurité et permettent dans de nombreux cas, en plus de l’assistance qui est régulièrement prêtée à ceux qui sont dans le besoin de déjouer bien des tentatives pouvant porter atteinte à sa tranquillité.

Dans ce contexte, les 5.600 appels enregistrés sur les numéros 1548, 17 et 104, et ce durant les seuls 4 derniers mois de juin, juillet, août et septembre sont plus que révélateurs de cette disponibilité des services de police relevant de la Sûreté de la wilaya de Sétif à l’endroit du citoyen qui n’est pas sans ressentir cette nécessité de s’impliquer dans cette œuvre citoyenne et contribuer à une vie paisible dans les cités.

La cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de wilaya a fait en effet état de différents motifs qui motivent ces appels qui vont de la demande de secours, à la dénonciation de comportements qui

enfreignant la réglementation en passant par des orientations ou demandes de conseils dans leur dimension réglementaire.

De ce fait, 4.456 appels ont été enregistrés durant ces quatre mois au 1548, 967 appels au 17 et 145 au 104, indique la même source qui ajoute que ces dispositifs ont prouvé leur efficacité, apportant ainsi un plus dans les

différentes interventions des services de police dans la lutte implacable qu’ils livrent contre le crime sous toutes ses formes et l’arrestation de criminels sur le territoire de compétence.

A ce titre , il est à souligner, indique par ailleurs la cellule, que plus de 500 interventions ont été relevées sur la base de l’exploitation d’informations de citoyens et agents sur ces lignes téléphoniques

