Suicide des enfants : L’autre forme de violence

Il y a quelques jours, un enfant a été retrouvé pendu à un arbre dans la wilaya de Djelfa. En mars dernier, deux enfants de la wilaya de Médéa avaient connu le même sort. L’on se rappelle également, de la fameuse application «Blue whale Challenge», ce sinistre jeu qui se transforme carrément en incitation à la mort, défrayant la chronique en Algérie, et partout dans le monde aussi, avec des dizaines d’enfants ayant mis fin à leur vie, tout simplement pour relever le défi du jeu. Malheureusement, le suicide est trop banalisé. Se donner la mort semble être un jeu d’enfant de nos jours. Aucun indice, ni signe particulier, annonciateur d’un quelconque malaise, ressenti émanant de la victime avant que le corps inerte ne soit généralement découvert par la famille ou les services de Sûreté. Ces images atroces reviennent malheureusement trop souvent, avec des nombres effarants qui vont crescendo, pour toucher, sans distinction aucune, même

«l’enfance». Mettre fin à sa vie, ne fait plus peur, ne choque plus et ne dresse même plus les cheveux sur la tête des personnes qui l’apprennent. Il prend la forme d’un acte de courage, pour certains, pourtant «mourir à la romaine» est un cri de détresse qui renseigne sur une douleur profonde, une âme en désarroi et en souffrance. La société algérienne a changé dans le mauvais sens cependant, et «se suicider» fait partie de notre quotidien, alors que c’est interdit dans notre religion d’une part et , il fût un temps, le geste faisait carrément partie des tabous tenus secret et ne dépassaient guère les quatre murs. L’honneur de la famille est souillé par ce genre d’actes. Ce n’est pas le cas de nos jours, les médias rapportent des faits divers tragiques, dont leurs auteurs sont des jeunes personnes, le plus souvent, parties en silence, sans crier gare. Le mode d’emploi est presque le même : le suicider. Le phénomène est inquiétant d’autant qu’il touche de nos jours, les bambins, délestés de leur naïveté et leur innocence.



Quand internet et les facteurs sociaux « ôtent » la vie aux bambins



Ce ne sont pas seulement, les adultes qui paient la rançon du progrès et l’évolution de la société, mais aussi, les enfants qui subissent cette métamorphose du mode de vie, à même d’encourager un manque de communication entre les membres d’une même famille, à l’origine d’une introversion qui se termine, parfois par une tragédie. En fait, les facteurs sociaux et économiques se répercutent souvent sur les comportements des enfants, sans oublier l’effet des nouvelles technologies sur ces derniers, très néfastes notamment avec l’utilisation excessive qui échappe à tout contrôle parental. C’est un fait, avec le monde numérique, de plus en plus d’applications et de logiciels de jeu voient le jour, pourtant ils sont destinés -ou supposés l’être du moins- à une catégorie d’âge, bien précises. Mais ce n’est pas souvent le cas, avec une démission des parents grandissante, jour après jour, trop occupés entre emploi et autres taches de la vie quotidienne.

Ceci explique, d’ailleurs, le nombre des suicides ou de tentatives de suicide parmi la population infantile. Les statistiques de la Sûreté nationale font état, pour le 1er semestre de l’année en cours de 2 suicides d’enfants et 33 tentatives de suicide, dont 24 concernent des filles, alors que pour la même période de l’année 2018, les services de la sûreté nationale toujours, ont relevé 12 cas de suicide dont 3 filles et 124 autres qui ont échoué sur un total de

142 cas.



Communiquer pour éviter le pire



Favoriser la communication et la sensibilisation à ce phénomène demeure actuellement le seul moyen pour éviter ces actes qui endeuillent de nombreuses familles, en l’absence de passerelles réelles entre les enfants et leurs parents. De nos jours, on parle beaucoup de la violence des enseignants sur des élèves, de la maltraitance des enfants par leurs géniteurs ou encore dans la rue, mais on «ferme» les yeux sur le suicide, lui aussi, une forme de violence néanmoins plus sévère, d’autant plus qu’elle touche des enfants, d’où l’intérêt d’impliquer toute la société, à commencer par les parents, l’école, les mosquées et le mouvement associatif de protection de l’enfance ainsi que les médias dans cette démarche. Le rôle du psychologue scolaire est aussi très important pour rassurer l’enfant qui reste avant tout un être fragile mentalement et physiquement et ne pas se pencher sur ses besoins affectifs et émotionnels avant tout, c’est le fragiliser davantage et le pousser à réagir de manière très agressive, dangereuse même.

Samia D.