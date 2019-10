Surcharge des programmes scolaires : L’élève plie sous le poids du cartable

La scolarité des enfants est devenue difficile et complexe à la fois, déclarent parents, élèves et enseignants. À chaque rentrée scolaire, le même problème est posé : celui de la surcharge de classes atteignant jusqu’à plus de 50 élèves/classe et des programmes d’enseignement complexes qui demandent trop de fournitures scolaires. L’absence du transport scolaire est également pointé du doigt. Des élèves doivent parcourir de longs trajets à pied, avec un cartable lourd sur le dos, alors que l’absence de cantine oblige les élèves à rentrer chez eux, malgré l'éloignement.

Ce sont autant de contraintes que doivent affronter quotidiennement les élèves des différents établissements scolaires de la wilaya de Bejaia en général, mais particulièrement ceux des écoles primaires. La surcharge des programmes implique des emplois du temps très chargés qui se répercutent sur le rendement et l’efficacité des matières enseignées. Ces heures passées dans les écoles occupent pratiquement la journée de l’élève qui ne trouve plus de moments pour les loisirs, pour se distraire et se soulager de ce fardeau des surcharges scolaires. Pour une classe de 5e année primaire, l’enfant doit suivre ses cours de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 avec plusieurs matières. Dans les 2cycles, primaire et moyen, les élèves portent des cartables trop chargés, dépassant les 6 kilos, soit presque la 1/3 du poids de l’élève. Chaque cartable contient cinq ou six livres et autant de cahiers et autres fournitures et qui devient un véritable fardeau sur le dos de l’enfant scolarisé. Chaque jour, des milliers d’enfants portent des cartables lourds et parcourent plusieurs kilomètres pour rejoindre les bancs des écoles. Face à cette situation qui perdure, les parents et élèves tirent la sonnette d’alarme et se plaignent des mauvaises conditions de scolarisation de leurs enfants. Ils interpellent les responsables du secteur de l’éducation nationale à trouver des solutions pour préserver la santé de l’élève. Lors d’une virée à travers certains établissements scolaires de Bejaia, nous avons constaté de visu cette situation. Des élèves de deuxième et troisième années primaires transportaient sur le dos des cartables pesant jusqu'à huit kilos. C’est intolérable pour cette tranche d’âge. Certains parents d’élèves se voient obliger d’accompagner leurs enfants pour les aider a porter porter leur cartable et déclarent : «Les responsables du secteur de l'éducation qui font ces programmes doivent penser à la santé de l’enfant. Des livres en grande quantité alors qu’ils devraient être jumelés en un seul titre, comme l’histoire et géographie ou bien l’éducation civique et religieuse, ce qui allégerait le contenu du cartable. L enfants ont beaucoup de mal à garder ce cartable lourd sur le dos en se rendant a l'école. De même, les emplois du temps doivent être allégés pour permettre à l’enfant de se consacrer à des loisirs au retour de l’école». En effet, à chaque rentrée scolaire, les responsables du secteur de l’éducation promettent que des dispositions seront prises par la mise en place de casiers et armoires permettant aux élèves de laisser leurs livres en classes pour éviter de transporter tous les matins et soirs ce fardeau. Des promesses qui n’ont pas pu être concrétisées à ce jour. D’autant plus que beaucoup d’enseignants sont très réticents à cette proposition, car elle ne pourrait être appliquée que pour une seule vacation ; elle ne le sera pas pour les établissements à double vacation. De même, ces enseignants soulignent que l’élève a besoin de ses livres pour réviser et faire ses exercices à la maison. Autrement dit, ce n’est pas la bonne formule à préconiser. Par ailleurs, l’alerte est donnée également par les médecins que nous avons interrogés sur la gravité des poids des cartables, qui selon eux, constituent un danger pour la colonne vertébrale qui risquerait avec le temps de se déformer. Ces médecins disent à cet effet : «L’élève du primaire est un enfant qui doit grandir dans de bonnes conditions de santé. Transporter un cartable de cinq à six kilos chaque jour et parcourir une longue distance peut provoquer des déformations de la colonne vertébrale comme la cyphose, la scoliose ou même la lordose. Aussi, ce poids peut se répercuter sur le cage thoracique de l’enfant qui bloque le développement des poumons car l’élève est en pleine phase de croissance». Ainsi, les responsables du secteur de l’éducation doivent se pencher dans l’urgence et sérieusement sur ce problème crucial de surcharge auquel fait face l’élève durant toute sa scolarité et également remédier sur la qualité de l’enseignement par des actions concrètes en faveur des élèves avant de chercher la quantité des effectifs scolarisés à travers les bilans statistiques.

Mustapha Laouer