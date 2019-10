Publication de Raconte-moi les Aurès : la diversité et la richesse du patrimoine

"Raconte-moi les Aurès", nouvel ouvrage illustré reflétant la richesse et la diversité du patrimoine culturel matériel et immatériel de la région des Aurès, a été présenté par son auteur Rachid Hamatou pour la première fois au public en marge du colloque international sur "La résistance de la femme en Afrique du Nord de l’antiquité au XIXe siècle". L’ouvrage, est le résultat d’un voyage de 20 ans d’investigations et de recherches, a indiqué son auteur, le journaliste Rachid Hamitou, précisant que son livre "est le fruit d’une véritable coopération avec le Haut-commissariat à l’amazighité (HCA) qui a pris en charge sa publication chez les éditions Guerfi". L’ouvrage rassemble des contributions de plusieurs chercheurs spécialisés dans le patrimoine auréssien, dont Nacéra Belloula (lauréate du prix Kateb-Yacine), Abdelhamid Bouacida (lauréat du prix Malek-Haddad), Yasmine Bendaasse (ethnologue établie aux USA), Mâamar Feradji (journaliste et fondateur du journal Massa El Djazair) et Abdelkarim Ghazali (journaliste au quotidien La Tribune). Le livre, premier-né de Rachid Hamatou, se décline en 128 pages illustrées copieusement de pas moins de 200 photographies qui jettent la lumière notamment sur des métiers artisanaux en voie de disparition, de vieux ustensiles et outils et des spécimens du tapis nemouchi aux couleurs et motifs à la symbolique chargée d’histoire. L’auteur assure travailler actuellement sur un ouvrage exclusivement consacré au tapis nemouchi de la région de Khenchela et Tébessa, rappelant que ce tapis avait obtenu en 1948 le premier prix international face aux tapis iranien et azerbaïdjan. Le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, a indiqué à l’occasion que "Raconte-moi les Aurès" sera présent à la prochaine édition du Salon international du livre d’Alger (SILA-2019) aux côtés de 19 autres nouveaux titres publiés sous l’égide du HCA qui viennent s’ajouter à 30 précédentes publications.