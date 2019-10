Festival international du film documentaire Sidi M’hamed Benaouda : Une première édition et des promesses

Le festival international du film documentaire Sidi-M'hamed-Benaouda a ouvert ses portes, lundi après-midi, à la maison de culture M'hamed-Issiakhem de Relizane, avec la participation d'experts et de spécialistes du monde cinématographique nationaux et étrangers.

Le SG de la wilaya, Aboubekeur Bourriche, a donné le coup d'envoi de la première édition de cette manifestation culturelle organisée par l'association Zaitouna en coordination avec le ministère de la Culture. Constituant une porte ouverte sur le patrimoine de la région de Relizane, ce rendez-vous culturel a pour but de faire connaître l'histoire du saint-patron Sidi M'hamed Benaouda, son histoire et la waâda annuelle qui lui est dédiée, sa tribu et faire la promotion du tourisme culturel et du patrimoine de la région. Le bal du festival a été ouvert par l'exposition du court-métrage "El Alfa" (foin), réalisé par Khaled El Kebbiyeche, retraçant, durant 8 minutes, le parcours d'un enfant prénommé "Ilyes", âgé de 13 ans, fan de chevaux et friand de fantaisie, avant qu'une troupe de danse "bedouie" n'ait ébloui les invités présents au folklore de l'Oranie. Lors de cette manifestation, plusieurs films documentaires et photographies entreront, demain, en lice pour remporter les prix réservés aux meilleures réalisations. Les trois lauréats recevront ainsi les présents à la fin du festival qui fermera ses portes dans la soirée de demain, vendredi 4 octobre.