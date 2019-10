Colloque national sur Mohand-Akli Haddadou : Une œuvre monumentale

Les travaux d’un colloque national sur l’œuvre et le parcours du chercheur et spécialiste en linguistique amazighe, le professeur Mohand-Akli Haddadou, décédé le 19 novembre dernier, se sont ouverts hier à l’auditorium du campus universitaire Hasnaoua, de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO).

Près de 30 communications sont au rendez-vous de cette rencontre scientifique organisée par le département de langue et culture amazighes (DLCA) de l’UMMTO en hommage à feu Mohand Akli Haddadou, un des monuments de la recherche dans le domaine de langue et culture amazighes.

Des chercheurs venus de plusieurs universités du pays, notamment de Béjaia, Bouira et Tizi-Ouzou, s’attelleront durant les deux journées de ce colloque à décortiquer et à vulgariser l’apport du travail de recherche qu’a réalisé Mohand Akli Haddadou durant des années sur la culture et la langue amazighe, notamment ses travaux en lexicologie, lexicographie et en toponymie.

Les intervenants lors de cette première rencontre scientifique ont tous rendu hommage au défunt professeur qui a laissé une œuvre gigantesque qui constituera inéluctablement une base de travail à tous les enseignants et chercheurs dans le domaine de la langue et culture amazighes. Ils ont aussi mis en exergue l’engagement indéfectible du linguiste et chercheur Mohand Akli Haddadou pour la promotion de la culture et la langue amazighes à laquelle il a consacré plusieurs ouvrages et réalisé autant de supports pour sa compréhension, vulgarisation et sa transmission.

Le docteur Said Chemakh, enseignant au département de langue et culture amazighes, qui a animé une communication sous le thème «Tradition et renouvellement en lexicographie berbère : l’apport de M. A. Haddadou», a mis en exergue l’apport de ce chercheur universitaire dans plusieurs domaines, principalement celui de la culture et la langue amazighes.

Pour Said Chemakh, le professeur Mohand Akli Haddadou a œuvré par la confection de ses deux derniers dictionnaires à la facilitation de l’enseignement et l’apprentissage de Tamazight par les apprenants de cette langue nationale et officielle. Dans sa communication, Said Chemakh a fait une rétrospective sur les différents travaux sur la lexicographie berbère qui étaient au départ l’œuvre des militaires et religieux français (XVIIe et XIXe siècles) puis des universitaires (du XIXe au XXIe siècle), dont ceux du défunt professeur Haddadou. Ce dernier a laissé, selon le conférencier, de riches travaux ayant trait à plusieurs domaines, notamment la culture et la langue amazighes, à l’Islam, la toponymie, l’histoire, l’archéologie… «Les études sur le domaine berbère restent, malgré tous les efforts fournis, un chantier en construction.

L’apport du feu professeur Haddadou Mohand Akli à cet édifice est indéniable et d’une importance capitale dans le développement et la promotion de la langue et de la culture amazighes», lit-on dans l’argumentaire de ce colloque. «Ses ouvrages, consultés comme référence de base, témoignent de l’impact de la vision du défunt et de la pertinence de ses analyses», a-t-on témoigné dans ce même argumentaire dans lequel il est également mentionné que tous les travaux académiques et non académiques se réfèrent aux écrits de cet éminent chercheur.

Ce dernier a laissé une riche bibliographie ayant trait à la langue amazighe, à l’islamologie et à la didactique. Il a édité, en outre, de nombreux articles et participé à plusieurs colloques, selon la courte biographie du défunt présentée à l’occasion de ce colloque. «Il serait temps de regrouper des chercheurs autour de cet hommage, toutes spécialités confondues, afin de mettre en lumière les différents travaux portés par le professeur Haddadou et rendre hommage au collègue, enseignant, amis et maître qu’il a été pour tout un chacun au sein du département de langue et culture amazighes de l’UMMTO», a-t-on, par ailleurs, souligné.

La première journée de ce colloque a commencé par un vibrant hommage au défunt Haddadou en observant une minute de silence à sa mémoire et honorant les membres de sa famille présents à cette rencontre.

Bel. Adrar