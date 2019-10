Corée du Nord : Tir d’un missile balistique avant des discussions avec Washington

La Corée du Nord a tiré, hier, ce qui semble être un missile mer-sol balistique, au lendemain de l’annonce par Pyongyang de la tenue samedi de discussions de travail sur le nucléaire avec Washington.

Pyongyang a pour habitude de procéder à des manœuvres militaires, à la veille de pourparlers diplomatiques, une façon pour la Corée du Nord de peser un peu plus dans les négociations.

L’état-major sud-coréen a indiqué qu’un missile a parcouru, hier matin, 450 km en direction de la mer du Japon, à l’est de la péninsule, et a volé à une altitude maximale de 910 km. Ce missile «pourrait être un Pukguksong», c’est-à-dire un missile mer-sol balistique (SLBM), lancé à partir d’un sous-marin et actuellement développé par la Corée du Nord, selon la même source.

«De tels actes (...) n’aident pas à apaiser les tensions dans la péninsule coréenne et nous l’exhortons une nouvelle fois à y mettre fin immédiatement», a ajouté l’armée sud-coréenne.