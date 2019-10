Brexit : Le « compromis » de la dernière chance

À moins d’un mois de la date prévue du Brexit, le Premier Ministre britannique, Boris Johnson, a mis la pression sur les Européens, hier, en annonçant un projet de «compromis» présenté comme la seule manière d’éviter une sortie sans accord. Arrivé au pouvoir, fin juillet, avec la promesse de sortir coûte que coûte son pays de l’Union européenne, le chef du gouvernement a annoncé qu’il présenterait, dans la journée à Bruxelles, «des propositions raisonnables et constructives», et que la balle se situait désormais dans le camp européen. «Oui, le Royaume-Uni fait un compromis, et j’espère vraiment que nos amis européens le comprendront et feront un compromis à leur tour», a-t-il déclaré, devant ses militants réunis au dernier jour du congrès annuel du Parti conservateur à Manchester, dans le nord-ouest de l’Angleterre. S’il n’est pas rentré dans les détails techniques, il a averti qu’en cas de rejet de son plan, le Royaume-Uni était «prêt» à une sortie sans accord, aux conséquences potentiellement désastreuses, le 31 octobre, scénario redouté des milieux économiques. «Nous sortirons de l’UE, le 31 octobre, quoi qu’il arrive», a-t-il martelé. L’objectif de cette nouvelle offre est d’éviter une sortie brutale en résolvant en particulier le casse-tête de la frontière irlandaise, pour mettre fin à trois ans d’une saga qui a plongé le Royaume-Uni dans une profonde crise politique.

Ce plan, dont les détails qui ont fuité ont été accueillis froidement à Dublin, n’a pas été commenté par Bruxelles, en attendant que les détails soient officialisés. Selon The Telegraph, la nouvelle proposition britannique prévoit que l’Irlande du Nord reste dans le marché unique européen jusqu’en 2025, tout en formant une union douanière avec le Royaume-Uni.

Il y aurait donc en quelque sorte deux frontières : des contrôles douaniers entre les deux Irlande et des contrôles réglementaires en mer d’Irlande, qui sépare la Grande-Bretagne de sa province nord-irlandaise. Le chef de la diplomatie irlandaise Simon Coveney, sur Sky News, s’est dit «pas très encouragé» par ces informations : «Si ce qu’il propose, ce sont des contrôles douaniers sur l’île d’Irlande, alors je ne pense pas que ce sera la base à un accord.» Boris Johnson a de nouveau démenti envisager le retour de tels contrôles physiques à la frontière, sans expliquer comment il comptait résoudre la question. Boris Johnson a prévenu qu’en cas d’échec des négociations avec l’UE, il ne demanderait pas de report du Brexit à Bruxelles.

R. I.