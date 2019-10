Visite simultanée au Pakistan de représentants taliban et américain : Les prémices d’une reprise de dialogue ?

Le diplomate américain Zalmay Khalilzad et le co-fondateur des talibans Abdul Ghani Baradar, principaux artisans des négociations sur l’Afghanistan interrompues début septembre, étaient attendus tous deux au Pakistan, hier, sans que l’on sache pour l’instant s’ils se rencontreront. M. Khalilzad «est à Islamabad, cette semaine, pour participer à des consultations avec ses homologues pakistanais», qui «font suite à des discussions», lors de l’assemblée générale de l’ONU, la semaine dernière à New York, a déclaré un porte-parole de l’ambassade américaine au Pakistan. Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a de son côté tweeté que le mollah Baradar «arrivera au Pakistan le 2 octobre» (mercredi), dans le cadre d’une «visite formelle», pour avoir «des discussions avec des responsables sur diverses questions clé». «Cette visite était déjà prévue et il s’agit d’une coïncidence que Zalmay Khalilzad se rende aussi à Islamabad», a précisé hier un autre porte-parole taliban, Suhail Shaheen, ajoutant que la délégation insurgée composée de 12 personnes a été formellement invitée par le Pakistan. «S’ils (les Américains, ndlr) veulent une rencontre, nous sommes prêts à les rencontrer».

Le Président Donald Trump avait brutalement mis fin aux discussions bilatérales, le 7 septembre, alors qu’un accord semblait imminent. Il avait justifié sa décision par la mort d’un soldat américain dans un attentat à Kaboul.