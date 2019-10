Offre de négociation avec l’Iran : Téhéran salue l’initiative de Ryadh

Le président du parlement iranien, Ali Larijani, a salué, mardi, une proposition de l’Arabie saoudite d’organiser des pourparlers afin de résoudre des problèmes communs, a rapporté l’agence de presse iranienne Tasnim.

«Nous nous félicitons que Mohammed ben Salmane (le prince héritier saoudien) a déclaré qu’il souhaitait résoudre les problèmes par des pourparlers avec Téhéran», a déclaré M. Larijani, ajoutant que tout dialogue entre l’Iran et l’Arabie saoudite est susceptible de contribuer à résoudre de nombreux problèmes de sécurité et politiques dans la région. Dimanche, le prince héritier, Mohammed ben Salmane, a déclaré qu’il préférerait une solution politique et pacifique à une solution militaire pour régler ses différends avec l’Iran. Lundi, Ali Rabiee, porte-parole du gouvernement iranien, a confirmé que les dirigeants saoudiens avaient envoyé des messages au président iranien, Hassan Rohani, par l’intermédiaire du chef d’un État tiers, afin qu’ils mènent des négociations sur des problèmes communs.

Dans le même temps, le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé, lundi, que l’Iran était ouvert à un dialogue avec l’Arabie saoudite afin de régler des problèmes communs et à des discussions avec les États de la région afin de constituer une coalition pour la sécurité de la région. Les tensions entre les deux pays sont montées particulièrement depuis le 14 septembre, après que deux grandes installations pétrolières saoudiennes ont fait objets d’attaques.