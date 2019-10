Dans la lucarne : Changements effectifs

La Fédération Algérienne de Football, après avoir appelé à une Assemblée générale extraordinaire à Ouargla, lundi dernier en présence du président de la FAF, Kheiredine Zetchi et l’ensemble des membres du Bureau Fédéral, vient d’entériner les nouvelles modalités d’accession et de rétrogradation suite. Par conséquent, tout ce qui se disait dans les coulisses sur les modalités d’accession et de rétrogradation, le nombre de clubs, les groupes, est désormais tangible et applicable dès la saison 2020/2021. C'est-à-dire qu’on va vers un grand chamboulement au niveau des structures qui gèrent actuellement le football professionnel. Ce qui est une réelle nouveauté en relation directe avec l’échec du professionnalisme. Désormais, la Ligue du football professionnel ne gèrera plus deux divisions avec la Ligue-1 et la Ligue-2, mais uniquement une seule division, la 1re division. La Ligue-2 deviendra «amateur». Le changement est notable et traduit de manière concrète la volonté de la FAF d’appliquer ce qui a été décidé en Assemblée générale de la FAF. Ce qui signifie que, dès la saison prochaine, il va y avoir certainement de nouvelles élections qui concernent la Ligue-1 professionnel, mais aussi la Ligue 2 amateur. Ce sont deux entités différentes qui n’ont rien avoir le système pyramidal actuel. Que vont devenir les championnats nationaux amateurs actuels avec les trois groupes. Une question qui ne cesse de tarauder l’esprit des uns et des autres.

Ce qui mérite aussi qu’on s’y attarde est le fait que le nombre actuel de club qui est de 16 va aussi changer en passant à 18 clubs. En effet, quatre clubs de la Ligue-2 vont accéder alors que deux clubs seulement de la Ligue-1 vont rétrograder. Ainsi, on atteindra la nouvelle mouture de 18 clubs en

Ligue-1. Là, on ne sait pas s’il s’agit d’un bon choix, puisque le nombre de matches par saison va certainement augmenter rendant la fin de notre championnat d’élite, le moins que l’on puisse dire, interminable. Dans les années précédentes, on avait procédé de la sorte, mais on était rapidement revenu à 16 clubs, car ce n’était pas pratique. On espère que les présentes modalités prises par le Bureau fédéral ne vont pas être ponctuelles. Toujours est-il, le changement est réel et la FAF semble plus que jamais résolue à l’appliquer dès la prochaine saison.

«Les modalités d’accession et de rétrogradation dans le nouveau système de compétition ont été adoptées par le Bureau fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football (FAF), lors de la réunion tenue ce lundi à Ouargla, a indiqué le président de l'instance, Kheireddine Zetchi. Le nouveau système de compétition qui entrera en vigueur à partir de la saison 2020-2021, portera sur la rétrogradation de deux équipes de la Ligue-1 professionnelle qui sera désormais composée de 18 clubs, et l’accession de quatre équipes de Ligue-2 amateur, scindée en deux groupes (Centre-Est et Centre-Ouest) avec 16 clubs chacun», a-t-il expliqué lors d’un point de presse à l’issue d’une réunion statutaire du BF de la FAF». C’est vrai qu’il y a des résistances de la part de certains, mais l’instance qui gère notre football ne veut plus revenir en arrière, surtout qu’elle vient de réactiver la fameuse DNCG pour l’évaluation et l’accompagnement des clubs, la valorisation des coûts de la formation…Un vent de changement souffle sur notre football qui ne fait que le bercer.

