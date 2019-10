Algérie - Corée du Nord : Consolider les relations historiques

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé lundi dernier l'attachement de l'Algérie à consolider les relations historiques liant les peuples algérien et nord-coréen, et «à les développer dans divers domaines». Lors de l'audience accordée à l'ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord) à Alger, M. Song Chang Sik, M. Zitouni a rappelé les relations historiques «privilégiées», consolidées par le soutien de la Corée du Nord à la cause algérienne et sa reconnaissance du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), le 25 septembre 1958, précisant que les deux peuples partageaient la souffrance et l'expérience amère de la lutte contre le colonialisme et l'oppression. L'ambassadeur a souligné «l'important appui apporté par l'Algérie à son pays», exprimant la volonté de la Corée du Nord de «renforcer les relations de coopération dans divers domaines», en mettant à profit son expérience en matière de réalisation des musées et des stèles commémoratives.

Le diplomate a également salué «les réalisations de l'Algérie pour l'ancrage de la mémoire collective historique», à travers la création de musées et de stèles commémoratives glorifiant la guerre de Libération nationale.