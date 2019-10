Conseil des droits de l'homme à Genève : Bouzid Lazhari réélu au Comité consultatif

Le professeur Bouzid Lazhari a été réélu membre du Comité consultatif du Conseil des droits de l'homme à Genève pour un mandat de trois ans. Il a été réélu par le Conseil des droits de l'homme (CDH) à Genève en qualité de membre du Comité consultatif du Conseil pour un mandat de trois ans. Six autres membres du Comité ont été élus lors de ce renouvellement partiel de la composition du Comité. Ils représentent les pays suivants : la Chine, l'Egypte, l'Espagne, la Russie, le Japon et l'Uruguay.

Pour rappel, le Comité consultatif est un organe consultatif du Conseil des droits de l'homme. Il est composé de 18 experts siégeant à titre individuel. Agissant comme étant un groupe de réflexion, il fournit au CDH, à sa demande, des services d'expertise sous la forme d'études et d'avis étayés par des recherches.