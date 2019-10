Décès du jeune chanteur Mohamed Khamès Zeghdi

Le jeune chanteur Mohamed Khamès Zeghdi (26 ans) est décédé lundi dernier devant son domicile à El-Oued, a-t-on appris auprès de ses proches. Il a fait une chute du balcon de son domicile, qu’il tentait d’escalader pour ouvrir de l’intérieur le garage dont il a égaré les clefs, afin de garer son véhicule, subissant de graves blessures à la tête ayant entraîné le décès, a-t-on précisé.

Le défunt, qui a commencé très jeune (15 ans) sa carrière de chanteur, a marqué de son empreinte la scène artistique nationale, animant plusieurs galas, nationaux et aussi arabes, dont le festival de Carthage (Tunisie).

Il a également chanté en duo avec des artistes arabes et a figuré parmi les participants aux programmes «Fenane El-Arab» et «Alhane oua Chabab-3». Les services de Police et de la Protection civile se sont rendus sur les lieux de l’accident et une enquête a été ouverte par la Police judiciaire pour en déterminer les circonstances.