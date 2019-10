Tizi-Ouzou : Colloque sur le parcours d’Aït Ahmed

Un colloque international sur la pensée et le parcours du chef historique et fondateur du Front des forces socialistes, le défunt Hocine Aït Ahmed, sera organisé prochainement par l’APW de Tizi-Ouzou, a fait savoir, lundi dernier, son président, Youcef Aouchiche.

Aït Ahmed a consacré près de 70 ans de sa vie à militer en faveur de l’instauration d’un Etat de droit, des libertés, du respect des différences et l’indépendance de la justice et défendant l’unité nationale. Un grand hommage lui a été rendu à sa mort, en 2015, et un deuil national a été observé.

Bel. Adrar