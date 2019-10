Afripol : Tenue aujourd’hui de la 3e AG

Le mécanisme de l’Union africaine de coopération policière (AFRIPOL) co-organise avec la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) aujourd’hui et demain, la 3e Assemblée générale d’AFRIPOL, au niveau de l’hôtel El-Aurassi à Alger, a indiqué hier un communiqué de la DGSN. Composée de chefs de police des Etats membres de l’Union africaine (UA), l’Assemblée générale est «l’organe technique suprême d’AFRIPOL, chargée d’assurer le leadership technique et l’orientation de la police en Afrique», a précisé la même source, ajoutant qu’elle assure «le respect des objectifs de coopération policière aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique entre les institutions policières des Etats membres». En sus des chefs de police africains, des représentants d’organisations et d’institutions policières régionales et internationales prendront part à cette rencontre, le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA et les experts y relevant ainsi que d’autres invités de marque en qualité d’observateurs. Cet événement sera rehaussé par la présence des hautes autorités du gouvernement algérien, du secrétaire général de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur.

Rappelons que la deuxième Assemblée générale du mécanisme de l’Union africaine de coopération policière (AFRIPOL) s’est tenue à Alger les 15 et 16 octobre 2018. Cette 3e assemblée générale d’AFRIPOL permettra aux chefs de police africains «d’examiner et de débattre les aspects fonctionnels et organisationnels, d’échanger leurs points de vue et leurs expériences sur la prévention et la lutte contre les diverses formes de criminalité transnationale organisée, y compris le terrorisme, l’extrémisme violent, la cybercriminalité et la criminalité émergente».

Elle conviendra des «priorités stratégiques en termes de renforcement des capacités de lutte et formulera des recommandations concrètes sur une coopération efficace en matière de prévention et de lutte contre les menaces criminelles prioritaires».