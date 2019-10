Complexe culturel et de loisirs de Baraki : Une bouffée d’oxygène

La localité de Baraki sera dotée d’un centre culturel et de loisirs, à la faveur d’un don de la Chine, conformément à l’accord signé en 2014,

a précisé hier le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, M. Hassane Rabehi.

Le ministre et l’ambassadeur de Chine, M. Li Lianhe, ont effectué une visite de travail et d’inspection sur le site du projet.

Sa finalité est de contribuer à «réaffirmer davantage les liens d’amitié, ainsi que la coopération bilatérale entre les deux pays, et permettra aux jeunes de cette commune et de la capitale de profiter de ce centre», a précisé M. Rabehi, qui a exprimé les remerciements de l’Algérie à la Chine pour ce don qui vient s’ajouter à celui ayant permis de réaliser l’Opéra d’Alger et l’École de formation dans les métiers de la construction, en cours de réalisation à Blida. Le ministre a mis en exergue la solidité des relations entre les deux pays qui ne datent pas d’hier, affichant la volonté de l’Algérie de maintenir cette collaboration. Il a remercié la Chine pour le soutien permanent accordé à l’Algérie durant la guerre de Libération nationale et après l’indépendance.

«Il convient de rappeler que la Chine a fait partie des premiers pays à reconnaître, en 1958, l’État algérien», dit-il. Il a en outre félicité la Chine, à l’occasion de l’anniversaire de la création du Parti communiste, «qui a pu, au fil du temps, s’imposer par sa rigueur et son travail dans tous les domaines», ajoutant que «la Chine est un exemple à suivre dans le cadre du développement économique et social». Il a affirmé que «les relations entre les deux pays sont prospères et basées sur le respect, pour promouvoir les intérêts communs». L’ambassadeur de Chine a estimé que ce don «témoigne de la profonde amitié liant les peuples algérien et chinois, et qui s’est renforcée au fil des années pour devenir un partenariat stratégique global».

Il a exprimé la volonté de son pays de «développer ce partenariat au mieux des intérêts des deux peuples».

En ce qui concerne le projet, le gouvernement algérien a dégagé un terrain d’une superficie d’environ 10 ha à Diar El-Baraka. «Après la délimitation de ce terrain, le partenaire chinois a élaboré une étude préliminaire qui a reçu l’aval des autorités algériennes», explique M. Rabehi.

En plus d’une école, d’une piscine semi-olympique, d’une salle omnisports et de salles de lecture, le centre abritera un théâtre de 400 places et deux salles de cinéma de 100 places chacune. Ce sera le second projet culturel et sportif d’envergure de la commune de Baraki, après le stade de Baraki (40.000 places) qui devrait être livré en 2019. Le bureau d’études en charge de ce projet a prévu dans sa conception l’utilisation des technologies modernes dans la construction, avec des techniques qui favorisent l’économie d’énergie, et a pris en considération la facilitation d’accès aux personnes handicapées, selon les explications fournies au ministre.

Sur un autre chapitre, répondant à une question relative aux déclarations d’une députée du parlement européen sur l’organisation des élections en Algérie, le ministre a précisé que «chacun est libre de ses opinions et que l’Union européenne a bien exprimé son respect pour le peuple algérien et son État, ainsi qu’au progrès atteint pour assurer des élections propres, libres et indépendantes». Il ajoute que «la transparence des élections est le but de tous les Algériens, ce pourquoi a été mise en place une structure souveraine qui les supervisera».

Kafia Ait Allouache