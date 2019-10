Le FLN réagit à l’ingérence du Parlement européen : « Une dérive dangereuse »

C’est en termes «d’ingérence dans les affaires internes du pays» que le FLN a dénoncé hier, la récente prise de position du Parlement européen concernant la situation en Algérie. Il s’agit là d’une «dérive dangereuse» note le parti dans un communiqué rendu public hier et signé par M. Ali Seddiki qui assure l’intérimaire auposte de SG.

Le document souligne d’entrée : «L’Algérie avec son peuple libre, ses institutions constitutionnelles et son Armée populaire nationale, est capable de trouver la solution idoine pour à même de transcender le contexte actuel de crise dans la sérénité la souveraineté de la décision en vue de la consécration des aspirations des ses enfants. Une solution qui est gagée, poursuit le FLN, «à travers la prochaine élection présidentielle du 12 décembre ainsi fixée dans les délais impartis et loin de toutes injonctions extérieures où d’une quelconque partie qui s’érige en donneur de leçons». Pour le FLN, le fait que le Parlement s’est mêlé des la situation intérieure en Algérie cela équivaut «une tentative malsaine qui vise, non seulement à saboter les efforts consentis en faveur du dénouement de la crise que vit le pays mais aussi à nuire aux préparatifs du prochain scrutin présidentiel auquel la majorité du peuple adhère et lui accorde un intérêt grandissant.

Lequel ajoute encore le FLN qui certifie «de la prise de conscience des Algériens quant aux enjeux de l’heure et mais aussi au défis qu’il saura relever à travers une participation au prochain rendez-vous électoral». Le parti souligne en outre, que «le peuple Algériens a su démontrer en toute circonstances son attachement son unité et cohésion nationales en sus de son refus constant à toute forme d’ingérence étrangère. «C’est par conscience politique et son nationalisme jamais entamé que le peuple algérien a toujours pu déjouer toute tentative de manipulation étrangère et conserver de surcroit le caractère pacifique et civilisé du mouvement citoyen que le l’ANP a su accompagner avec une grande sagesse, toute en le protégeant contre toute dérive en en privilégiant, dans ce cadre, la voie du dialogue en vue de parvenir à solution garantissant une réelle prise en charge de ses revendications légitimes» lit-on dans le document du FLN.

Le parti réaffirme à l’occasion sa position de rejet catégorique à toute forme d’ingérence étrangère tout comme il exprime à nouveau sa satisfaction au sujet des nouvelles dispositions juridiques désormais en vigueur en vue de la tenue d’une élection présidentielle plurielle intègre et transparente. La réaction du FLN se rapporte aux propos tenus récemment par la députée européenne Marie Arena. Dans une vidéo postée récemment sur la page Facebook, cette parlementaire du parti socialiste belge avait exprimé son soutien au mouvement populaire en Algérie. «Les manifestants sont des hommes, des femmes, des jeunes et moins jeunes qui demandent la démocratie en Algérie», avait-elle indiqué. «Nous les soutenons, a annoncé la présidence du Parlement européen, en organisant une audition avec un certain nombre d’acteurs de la révolution actuelle en Algérie, qui demandent des élections mais pas sous le modèle actuel, avec le régime actuel ni ses règles» avait encore déclaré la députée européenne.

Il s’agit bien là d’une forme délibérée d’un ingérence tant la même députée s’est aussi permis de remettre en cause le pluralisme politique existant en Algérie, de même le que la liberté d’expression et d’association dont elle renie l’existence.

Karim Aoudia