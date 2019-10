Partis islamistes : En rangs dispersés

Entre ceux qui ont choisi de prendre part à la présidentielle du 12 décembre prochain et ceux qui boudent encore le scrutin, les avis du courant islamiste sur la question semblent, à ce jour, mitigés. En effet et à deux mois de la tenue de cet important rendez-vous électoral — qui draine il faut le dire de plus en plus de monde avec, jusqu’à hier, 92 postulants à la candidature de la législature suprême du pays —, la mouvance islamiste à travers ses différents courants est encore divisée entre les partis qui adhèrent pleinement à la présidentielle et les formations qui sont contre. Convaincu que la solution de la crise actuelle passe inéluctablement par l’urne, le parti El Bina dirigé par Abdelkader Bengrina a décidé de faire partie de la course électorale.

L’annonce officielle de la candidature avait été faite, faut-il le rappeler, le 21 septembre dernier où il a été souligné que c’est à l'issue de la réunion nationale du conseil de la Choura (consultatif), en parallèle avec la tenue d'autres réunions régionales à Oran, Constantine et Laghouat, qu’il a été décidé de présenter M. Bengrina comme candidat à la présidentielle. Ce dernier a notamment souligné que sa détermination à se porter candidat vise en fait, à «parachever» ce que le peuple algérien a entamé dans son Hirak, soit «rompre avec la corruption», et «rétablir la confiance entre le peuple et les institutions de l'Etat».

En cette même occasion d’annonce de participation au scrutin, ce prétendant au Palais d’El Mouradia n'a pas manqué d'exprimer sa pleine confiance en «la conscience du peuple et dans les efforts de ses enfants valeureux au sein du pouvoir et de l'opposition, ainsi que l'accompagnement de notre armée», mettant en relief que «l'Armée nationale populaire a toujours prouvé qu'elle était la soupape de sécurité pour protéger la stabilité de notre pays». Aussi et lors de la lecture de son discours de candidature, M. Bengrina avait présenté les grandes lignes du projet de son parti "national" pour la nouvelle Algérie.

Un projet basé sur trois piliers à concrétiser par trois contrats, à savoir politico-démocratique, socioéconomique et de coopération internationale. Le candidat du parti El Bina soutient haut et fort que l'existence d'une volonté politique pour garantir la réussite du scrutin présidentiel et assurer son déroulement dans le cadre de la stabilité et avec une large participation citoyenne et la réunion de toutes les conditions de transparence, de probité et de neutralité des institutions de l'Etat, sont autant de conditions permettant de «créer un climat politique au sein duquel naîtra une nouvelle expérience démocratique en mesure de conduire le pays vers la stabilité».

L’autre parti de la mouvance islamiste à avoir choisi son candidat pour ces élections présidentielles est le mouvement el Islah. Conscient de toute l’importance du scrutin — seule voie à même de consacrer la volonté populaire —, cette formation politique de présenter son candidat, en l’occurrence M. Filali Ghouini.

Ce dernier qui avait animé une rencontre politique à la maison de la culture Chahid Tayeb Drissi, sise dans la wilaya de Sétif, a notamment déclaré que «ce rendez-vous électoral rassemble la majorité des Algériens, car il constitue l’issue proche, à des résultats sûrs permettant de sortir de l’actuelle situation politique». M. Ghouini, qui a appelé à une forte participation à l'élection présidentielle, le 12 décembre prochain, a également affirmé que «l’augmentation du taux de participation conférera au futur président une base populaire lui permettant de prendre des décisions solides, profondes et radicales à la hauteur des attentes du peuple». Relevant l’importance de et la nécessité d’œuvrer pour la réussite de la prochaine élection présidentielle, il signale que cela évitera au pays les tragédies, «car intervenant dans des conditions exceptionnelles à prendre en considération».

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri – a pour sa part, souligné que sa formation politique respecte la décision d'un nombre important de citoyens qui veulent une élection présidentielle pour sortir de la situation actuelle et relevé que son parti est «pour le principe de convoquer une présidentielle en ce sens qu'elle constitue un impératif pour assurer la pérennité des institutions constitutionnelles et civiles et la sortie de crise, d'autant que la complexité de la situation économique exige un consensus national pour une réelle relance économique».

Il a indiqué cependant — lors d'une conférence de presse tenue en début de semaine et consacrée à l'évaluation des résultats de la session extraordinaire de Majliss Echoura (Conseil consultatif) du MSP, que son parti n'envisageait pas de participer à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain ni de «soutenir un quelconque candidat».

M. Makri a expliqué la non-participation de sa formation au prochain vote prévu le 12 décembre, «par l'absence de la concurrence et la non-satisfaction de la revendication relative au départ du gouvernement actuel, en sus des failles émaillant l'arsenal juridique dans le volet inhérent au processus électoral (...)», a notamment affirmé le chef de file du MSP.

De son côté, le président du parti du Front de la justice et le développement (FJD), Abdallah Djaballah, a lui aussi déclaré, lors d’une conférence de presse animée hier par ses soins, qu’aucun des noms existants actuellement «ne mérite la confiance de ce parti politique, nuançant cependant en affirmant que «malgré cela, nous ne savons pas quelle serait notre position, si une nouveauté devait survenir».

Il en ressort donc que les formations politiques relevant de différents courants islamistes, sont donc plutôt en rangs dispersés. Cependant et ce qui est sûr, c’est que les règles de la démocratie ont toujours imposé le respect de la volonté populaire qui passe obligatoirement par les urnes. Au niveau de la capitale, l’on observe déjà une certaine effervescence et une ambiance de précampagne, à telle enseigne qu’un grand nombre de partis politiques sont actuellement en pleine fièvre électorale. Il faut dire que juste après la convocation du corps électoral, le processus connaît une évolution rapide et appréciable pour faire de cette échéance un rendez-vous permettant la concrétisation des aspirations du peuple algérien.

Crédibilité, transparence et intégrité sont les maîtres-mots de ce vote qui continue à drainer un nombre important de postulants à la candidature. Il est à rappeler, dans ce cadre, qu’en prévision de ce prochain rendez-vous électoral, pas moins de 92 postulants ont déjà retiré les formulaires d’inscription auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

