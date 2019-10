32e marche des étudiants, Alger : Instauration d’un état de droit

Les étudiants sont de nouveau sortis dans la rue, hier à Alger, dans une nouvelle marche pour réitérer leur rejet de la tenue de l’élection présidentielle avant le départ des symboles de l’ancien système, afin de permettre d’instaurer un Etat de justice et de droit. Comme chaque mardi depuis le début du Hirak populaire, les étudiants rejoints par des dizaines de citoyens étaient au rendez-vous pour leur marche hebdomadaire qui a parcouru les principales artères de la capitale, en prenant le départ de la place des Martyrs à destination de la Grande Poste pour réitérer leur rejet du déroulement de l’élection présidentielle du 12 décembre avant le départ de l’actuel gouvernement. Les manifestants considèrent que la tenue d’une élection à l’heure actuelle est une tentative de «reproduire l’ancien système, notamment suite à la candidature de certaines de ses figures». Ils réclament la libération des personnes arrêtées dans le cadre du Hirak populaire et exigent la lutte contre les corrompus et les dilapidateurs des fonds publics ainsi que l’instauration d’un Etat de droit, insistant sur l’unité nationale et l’indépendance de la justice.

A l’instar de chaque marche, les manifestants ont hissé les couleurs nationales et des photos des martyrs de la guerre de Libération.

----------------------------

Tizi Ouzou

Fléchissement de la mobilisation



Des étudiants de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) ont battu le pavé en faveur d’un changement radical du système, l’établissement d’un Etat de droit et exprimer leur rejet de la tenue de l’élection sans une transition démocratique. La marche à laquelle se sont joints des enseignants universitaires et des citoyens a sillonné les artères de la ville. Une très faible mobilisation des étudiants a été constatée. La marche s’est déroulée et dispersée dans le calme. Mêmes revendications ont été exprimées à Aïn El Hammam.

Bel. Adrar

----------------------------

Béjaïa

Le départ du système réclamé



Deux marches populaires ont été organisées hier dans les villes de Kherrata et Bejaia. A Kherrata plusieurs centaines de personnes ont battu le pavé réclamant le départ du système, la libération des manifestants du Hirak et la liberté d’expression. A Bejaia, le collectif des enseignants et des travailleurs de l’université et les étudiants ont organisé une marche qui s’est ébranlée du campus de Targua Ouzemour jusqu’au centre-ville. Le collectif a lancé un appel pour une grève cyclique du mardi après concertation des syndicats avec d’autres secteurs afin de demander une transition démocratique sous le slogan «L’Algérie est l’affaire de tous, pacifique, pacifique».

M. L.

----------------------------

Annaba

Pour une Algérie libre et démocratique

Des étudiants de l’université Badji-Mokhtar ont battu le pavé à Annaba réitérant les revendications du Hirak. Les étudiants, auxquels se sont joints d’autres citoyens, ont scandé des slogans hostiles au régime en brandissant l’emblème national et des affiches sur lesquels on pouvait lire «Rejet des élections», «Départ des symboles du système».

Les étudiants ont scandé : «Nous sommes déterminés à poursuivre notre mouvement jusqu’à la satisfaction de nos revendications.»

Les manifestants se sont regroupés sur le parvis du théâtre régional Azzedine-Medjoubi avant de sillonner le pourtour du cours de la Révolution.

B. G.