M. Milat, vice-président de l’autorité nationale des élections, invité de notre forum : « le futur président sortira des urnes »

«Cent un postulants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain ont retiré, jusqu'à ce jour, les formulaires de souscription de signatures individuelles», a indiqué hier le professeur en droit et vice président de l’Autorité indépendante de préparation des élections, le Dr Abdelhafidh Milat invité de notre forum.

Présent avec deux autres membres de cette autorité en l’occurrence, le Dr Bekat Berkani et Pr Ghitri, le vice-président de l’ANIE a disséqué avec nous les différents mécanismes techniques, outils et dispositifs avec lesquels l’autorité a entamé son travail sur le terrain.

«Il s’agit là d’une nouvelle structures avec de nouvelles prérogatives, de nouvelles missions et un nouveau défi a relever» dira le Dr Milat qui a souligné la volonté et la détermination de tous les membres de l’ANIE à faire en sorte que «le prochain président sortira des urnes et sera élu par la majorité des algériens».

Il est admis par les trois représentants de l’ANIE que «Le facteur temps peut être pénalisant vu l’immense travail qui attend cette structure. «Toutefois la force de la loi et la force de notre volonté sont là pour relever ce challenge même si on ne pourra éviter qu’il y ait des imperfections car la perfection n’existe pas. En effet, même si fraude il y aura, elle n’ira pas jusqu'à détourner la volonté électorale» dira le Dr Bekkat Berkani convaincu que «cette autorité d’organisation de ce scrutin à la souveraineté, l’autonomie et la détermination nécessaire pour assurer une élection propre et crédible» .

Les postulants auront jusqu’au 25 octobre pour le dépôt de leur dossier de candidature

Pour ce qui est des actions de l’autorité sur le terrain, le Dr Milat révélera que tous les membres de l’ANIE travaillent d’arrache-pied, de jour comme de nuit pour mener à bien leur mission. Il nous expliquera que l'ANIE a la charge de préparer les élections, de les organiser, de les gérer et de les superviser et ce, dès le début de l'opération d'inscription sur les listes électorales et leurs révisions ainsi que les opérations de préparation de l'opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononcent sur le contentieux électoral jusqu'à l'annonce des résultats provisoires. Pour cette première étape, notre invité dira que l’ANIE est chargée de réceptionner les dossiers de candidatures et d'y statuer «pour ce faire l’autorité sera accompagnée non seulement par des agents de l’administration mais aussi par des huissiers car le travail d’examen des le dossiers est immense» dira le Dr Milat qui informera que les postulants auront jusqu’au 25 octobre à minuit, pour déposer leur dossier de candidature.

Notre invité nous rappellera que la loi électorale fait obligation au candidat à la présidence de la République de joindre au dossier de candidature un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent et de déposer lui même son dossier de candidature auprès de l'Instance. Le candidat à l’élection présidentielle doit également présenter une liste comportant cinquante-millesignatures individuelles, au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale.

Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1.200. Pour ce qui est de l’installation de ses délégués au niveau des wilayas et des communes, le Dr Milat affirme que les premiers ont déjà été installés et que plus de 544 délégués communaux seront opérationnels dans les heures à venir. Ces derniers sont choisis parmi les corps des avocats, des universitaires, et de membres de la société civile et doivent répondre à certaines conditions telles que la non appartenance à un quelconque parti politique. Des mesures qui entrent dans le cadre du transfert des prérogatives de l’administration à l’Autorité d’organisation des élections que préside M. Mohamed Charfi. La Révision et l’assainissement du fichier électoral est un autre challenge pour l’ANIE puisque ce dernier a toujours été un outil de fraude et de triche.

« La seule garantie de cette élection présidentielle, sera l’engagement des citoyens. »

Autre nouveauté, la loi organique relative au régime électoral, place le fichier national du corps électoral composé de l'ensemble des listes électorales des communes et des centres diplomatiques et consulaires à l'étranger sous la tutelle de l'Autorité indépendante chargée des élections. Le Dr Milat dira que les commissions de révision de ces fichiers ont déjà entamé leur travail, le 22 septembre dernier. Elles sont composées d'un juge désigné par le président de la cour territorialement compétent et de trois citoyens de la commune choisis par l’ANIE. «Afin de consacrer la régularité, la transparence et la neutralité des prochaines échéances électorales, l’Autorité nationale indépendante des élections s'engage à mettre à la disposition des représentants des partis participant aux élections et des candidats indépendants la liste électorale de la commune ou la liste électorale du consulat ou de l'ambassade à l'occasion de tout scrutin», dira le vice-président de l’ANIE. Répondant à la polémique déclenchée par certains maires qui refusent de participer à l’organisation de ces élections, le Dr Milat affirme que «les maires ne sont aucunement concernés par le scrutin présidentiel». Concernant les bureaux des élections fermés au niveau de certaines APC, notre invité affirme que leur cas relève de «l’aspect sécuritaire pris en charge par d’autres secteurs».

Farida Larbi