Personnes âgées : Ateliers sur les mécanismes de prise en charge

Les ateliers sur les mécanismes de prise en charge à domicile des personnes âgées ont débuté, hier à Mostaganem, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia. Intervenant à l’ouverture de cet événement, la ministre a souligné que ces ateliers constituent une «opportunité pour débattre, évaluer et réviser les aspects réglementaires, matériels et sociaux portant sur cette disposition et explorer la pertinence des services fournis à cette catégorie de citoyens».

Mme Eddalia a ajouté que la rencontre représente aussi «une occasion pour coordonner les activités de tous les intervenants, unifier les efforts et mieux exploiter les possibilités offertes dans le cadre d’une action sectorielle conjointe assurant l’efficacité, la célérité et la rationalisation des dépenses, la qualité des services» fournis aux personnes âgées. «Nous avons enregistré dans le rapport de l’année écoulée, quelque 25.131 interventions en faveur des personnes âgées au niveau national portant sur les aides en nature ainsi que des actions à caractère social et des accompagnements psychologiques, sanitaires et administratifs», a-t-elle ajouté.

Pour l’année 2019, le secteur a réservé des subventions du fonds national de solidarité d’un montant de 408 millions de DA destinés à organiser des séjours de cure, financer l’acquisition d’appareils destinés aux personnes âgées, l’aide de l’Etat aux personnes âgées prises en charge et celles prises en charge au domicile. Ces ateliers de deux jours, organisés à l’occasion de la journée mondiale des Personnes âgées, permettront de débattre de plusieurs sujets liés au «cadre réglementaire régissant la disposition d’assistance à domicile», «modalités de diversification de sources de financement des activités et interventions de cette disposition», «champs d’intervention de tous les participants et partenaires» et «moyens de renforcement des capacités des intervenants». En présidant les cérémonies de célébration de la journée arabe de sensibilisation sur le Cancer du sein, Mme Eddalia a souligné que l’initiative approuvée en février dernier en Algérie lors d’une rencontre des ministres arabes des Affaires sociales, vise à intensifier les activités de sensibilisation des femmes et des filles sur cette maladie. Ces actions ne doivent pas se limiter au cancer du sein chez la femme mais englober aussi le cancer du col de l’utérus et le cancer de la prostate et du côlon chez les hommes, a-t-elle déclaré.

Un diagnostic précoce de toutes les maladies doit se transformer en une culture qui peut atténuer les coûts de traitement de leurs répercussions notamment l’aspect financier et corporel par les traitements de chimiothérapie et radiothérapie. La ministre a donné lors de cette journée préventive célébrée pour la première fois dans les pays arabes, le coup d’envoi de la campagne nationale de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein sous le slogan «Le dépistage précoce du cancer du sein peut sauver ta vie» dans le cadre de cette campagne de sensibilisation et de dépistage précoce du cancer du sein a été lancée à Mostaganem en faveur des zones rurales et reculées destinées aux femmes des communes de Souaflia Tazgait et de la distribution des aides humanitaires.

Elle a auparavant présidé le lancement des ateliers ouverts sur les mécanismes de prise en charge des personnes âgées à domicile qui se tiennent deux jours durant à l’occasion de la journée mondiale des Personnes âgées célébrée le 1er octobre. Mme Eddalia a visité une école pédagogique pilote d’intégration des déficients mentaux par l’emploi située à Hassi Mamèche, un centre de l’enfance assistée, l’hospice des personnes âgées de Sayada. Elle a écouté au début de cette visite d’inspection d’un exposé sur le secteur de l’action sociale dans la wilaya de Mostaganem présentée par la directrice locale Khadidja Bouchakor.