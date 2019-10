Réactions aux tentatives d’ingérence dans les affaires internes du pays

Parlementaires, partis politiques et société civile ont tous condamné, avec force, les tentatives d’ingérence dans les affaires internes du pays.

Au niveau de l’Assemblée populaire nationale (APN), les représentants du peuple ont tenu à souligner «l’attachement constant du peuple au rejet de toute forme d’ingérence». S’exprimant dans ce cadre, le groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN) a fustigé les déclarations de la présidente de la sous-commission des droits de l’Homme au Parlement européen, Marie Arena, qui a évoqué les revendications du Hirak et l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Le groupe parlementaire du parti FLN a qualifié les déclarations récentes de Marie Arena de «provocatrices » et de «tentative d’attiser les tensions pour s’immiscer dans les affaires internes de l’Algérie en dénaturant les vérités». Les élus, membres de ce groupe parlementaire, ont tous fait remarquer que l’Algérie « n’a nullement besoin de diktats étrangers scandés à partir de certaines tribunes pour faire la promotion de thèses et de contrevérités éhontées », relevant même que de telles déclarations «pourraient nuire aux relations liant les parlementaires dans le cadre de la coopération commune».

De son côté, le groupe parlementaire de l’Union «Ennahda-Adala-Bina a fait part de son « étonnement » et de sa « méfiance » vis-à-vis de ces déclarations, de par « le timing ». Le même groupe a exhorté les députés européens à « s’intéresser aux droits de leurs peuples qui continuent à manifester dans les rues de certaines capitales européennes en enregistrant des actes de violence », de même qu’il a refusé « toute ingérence de n’importe quel organe dans les affaires internes de l’Algérie ». Le groupe parlementaire de l’Union «Ennahda-Adala-Bina a aussi, dans ce même contexte, mis en garde contre «les tentatives visant à faire glisser les jeunes Algériens vers une dérive dangereuse dont les conséquences sont incalculables ».

Pour sa part, le groupe parlementaire du Mouvement populaire algérien (MPA) a, lui également, dénoncé avec force « cette tentative vouée à l’échec de semer le doute afin de faire perdurer la crise ». Ce groupe, qui qualifie les déclarations de la présidente de la sous-commission des droits de l’Homme au Parlement européen, Marie Arena, « d’atteinte à la souveraineté nationale », fera part de sa conviction que « le peuple algérien sortira de cette crise à travers le choix de se diriger vers une élection présidentielle dans les délais impartis ».

Le groupe parlementaire du Parti des Travailleurs (PT) a lui aussi réagi aux déclarations émanant du Parlement européen, notant que « le soutien de l’une des députées du Parlement européen à ce qu’elle a appelé la révolution en Algérie se veut une grossière provocation vis-à-vis de l’Etat algérien souverain et de son peuple ». Il mettra en avant que l’élection présidentielle est «une affaire interne» et que «seul le peuple algérien peut décider de son avenir».

S’exprimant également sur cette même question de tentative d’ingérence, le groupe parlementaire des Indépendants a fustigé les déclarations de la responsable européenne. Aussi, et après avoir souligné « l’attachement constant du peuple algérien au rejet de toute ingérence dans ses affaires internes, quelle qu’en soit la forme », ce groupe parlementaire a mis en exergue que « les Algériens sont en mesure de trouver les solutions appropriées pour remédier à la situation que traverse le pays et avancer sur le bon chemin ».

Outre les groupes parlementaires et les sénateurs, nombre de partis politiques ont publié des communiqués affichant clairement leurs réactions suite à ces déclarations émanant de la responsable au niveau de l’organe européen, dont aucune déclaration n’a été faite depuis six mois sur la situation politique en Algérie, d’autant que la dernière déclaration de la présidente de la sous-commission des droits de l’Homme au Parlement européen coïncide avec l’entame de la préparation de l’organisation de la prochaine élection présidentielle.

Rejet de toute forme

d’interférence

C’est le cas notamment pour le parti Talaie El Houriyet d’Ali Benflis, qui a dénoncé, lundi dernier, les déclarations de la sous-commission européenne des droits de l’Homme sur la situation en Algérie. En effet et dans un communiqué, Talaie El Houriyet s’est élevé contre l’«ingérence» du Parlement européen dans les « affaires intérieures de notre pays » et a soutenu haut et fort que « la solution à la crise que vit notre pays relève de la seule responsabilité des Algériens» de même qu’il a exprimé son rejet de «toute ingérence étrangère, d’où qu’elle vienne et sous quelque forme que ce soit».

Un autre communiqué du parti El-Islah, cette fois-ci, souligne que la responsable européenne «a parlé d’une façon négative des derniers développements au pays, loin de toutes les exigences de véracité et d’objectivité, ce qui met à nu les mauvaises intentions vis-à-vis de l’Algérie et de son peuple en cette circonstance sensible».

Le mouvement El Islah mettra en relief, sur un autre plan, que «l’Algérie donne aujourd’hui au monde entier un exemple civique, de par son Hirak qui se distingue de tous les mouvements de protestation à travers le monde, caractérisé par une forte synergie entre les Algériens et leur armée». De même qu’il lancera un appel aux sages et honnêtes du Parlement européen «à faire face aux déclarations hostiles de certains de leurs collègues».

S’exprimant sur cette même question, l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a dénoncé ces déclarations qualifiées de «déshonorantes» et «la position immorale d’une minorité de députés européens conspirateurs avec un pays étranger traitre et haineux ; une tentative visant à dénaturer le mouvement pacifique». L’UGCAA a appelé le peuple algérien à « s’unir autour de l’Armée nationale populaire et son Commandement, pour infliger un camouflet aux traitres tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays et ce, à travers la participation massive à la présidentielle du 12 décembre ».

Toutes ces déclarations et tant d’autres interviennent suite à une vidéo postée vendredi dernier par la présidente de la sous-commission des droits de l’Homme du Parlement européen. Dans cette vidéo, Marie Arena a déclaré : « C’est la trente-deuxième manifestation organisée en Algérie. Alors aujourd’hui les manifestants ce sont des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui demandent la démocratie en Algérie. Nous les soutenons ici au Parlement européen en organisant une audition avec un certain nombre d’acteurs de la révolution actuelle en Algérie ». « Voilà 32 semaines que les citoyens algériens manifestent massivement et pacifiquement pour une Algérie libre et démocratique. Je soutiens leur action et particulièrement celle de la jeunesse algérienne qui fait preuve d’un engagement citoyen admirable », a-t-elle affirmé, par ailleurs.

Il convient de rappeler dans ce contexte que, quelques jours plus tôt, cette même responsable européenne avait appelé les autorités algériennes à répondre aux revendications du peuple algérien. « Le peuple algérien force l’admiration par son pacifisme et sa maturité politique. Nous appelons les autorités à écouter les revendications légitimes qu’expriment depuis 30 semaines des millions de citoyens algériens ».

Cela étant dit, la porte-parole de l’Union européenne (UE), Maja Kocijancic a affirmé, lundi à Bruxelles, que l’UE « a encouragé depuis le début les Algériens à œuvrer à une issue démocratique et pacifique dans un esprit de dialogue » à la situation prévalant dans le pays, faisant part de son souhait que « des élections contribueront à répondre aux aspirations profondes du peuple algérien ». « L’UE suit avec beaucoup d’attention les développements en Algérie et a encouragé depuis le début les Algériens à œuvrer à une issue démocratique et pacifique dans un esprit de dialogue et de responsabilité. Nous maintenons cette ligne », a-t-elle déclaré, en réponse à des questions écrites de journalistes algériens.

« Nous espérons que des élections contribueront à répondre aux aspirations profondes du peuple algérien, dans le respect des droits fondamentaux et dans un climat d’apaisement », a poursuivi Mme Kocijancic. Enfin, Mme Maja Kocijancic a mis en évidence toute l’importance du partenariat entre l’UE et l’Algérie tout en réaffirmant l’engagement de l’UE à continuer à approfondir les relations avec l’Algérie, dans le respect de la souveraineté du peuple algérien.

Soraya Guemmouri