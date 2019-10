Tourisme : Partenariat artisans - hôteliers

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a affirmé, lundi dernier à Alger, la nécessité de promouvoir le partenariat et la coopération entre les artisans et les hôteliers, à travers l’aménagement d’espaces pour la commercialisation des produits artisanaux et leur introduction dans les activités touristiques.

Intervenant aux travaux d’une rencontre nationale sur l’intégration de l’artisanat dans l’activité touristique, le ministre a insisté sur l’importance «d’établir un partenariat permanent» entre les gestionnaires des établissements hôteliers, les investisseurs dans le secteur du tourisme et les artisans pour l’exploitation des produits artisanaux dans la réalisation des projets et la décoration des hôtels, en vue de faire la promotion du patrimoine civilisationnel et culturel du pays. Près de 1.300 nouveaux établissements touristiques et hôteliers ont été réalisés, à l’échelle nationale, durant la dernière décennie, a-t-il rappelé, préconisant l’utilisation de pièces artistiques et artisanales dans l’ameublement et la décoration de ces établissements qui devraient refléter le patrimoine national authentique à même d’attirer davantage de touristes. La rencontre a permis d’ouvrir le débat sur les modalités d’intégrer l’artisanat et les métiers d’artisanat dans l’activité touristique, et de définir les mesures à prendre pour une intégration optimale de l’artisan dans le secteur du tourisme et la sensibilisation de ce dernier à l’importance d’intégrer l’activité entrepreneuriale. Des investisseurs du domaine du tourisme, des hôteliers, des artisans et des experts étaient présents à ce rendez-vous qui vise à favoriser l’échange de vues entre les acteurs concernés, à savoir les hôteliers, les directeurs des chambres d’artisanat et les artisans, pour essayer de trouver des formules de coopération appropriées dans le cadre du principe gagnant-gagnant, au profit des artisans et des investisseurs. Des rencontres similaires seront organisées pour tenter de définir les mécanismes et moyens capables de promouvoir le produit artisanal, d’autant que près de 80% des objets d’artisanat de qualité réalisés sont façonnés par des artisans hautement qualifiés ayant bénéficié d’une formation de haut niveau, dans le cadre de conventions signées avec le secteur de la Formation professionnelle.

Le ministre a souligné la nécessité de renforcer le partenariat avec tous les secteurs concernés, au profit des artisans, rappelant dans ce contexte la convention signée entre son secteur et celui de la sécurité sociale, portant sur le paiement par les artisans de leurs cotisations annuelles, pour bénéficier de prestations sociales. Il a souligné par ailleurs l’importance d’améliorer la qualité du produit artisanal afin qu’il contribue au développement économique et puisse investir les marchés internationaux, rappelant à cet effet que l’artisanat a contribué jusqu’à présent à la création de près d’un million de postes d’emploi. Par ailleurs, et dans une déclaration à la presse en marge de cette rencontre, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Belkheir Dada Moussa, a rappelé la qualité du produit artisanal exposé à l’occasion, soulignant l’importance de la formation professionnelle dans le soutien des artisans en vue d’améliorer la qualité de leur produit artisanal et soutenir la créativité pour investir les marchés internationaux. Le ministre a appelé toutes les parties concernées à rechercher de nouveaux mécanismes pour promouvoir l’artisanat et encourager l’artisan à la création et à la modernisation de son produit, tout en préservant le patrimoine traditionnel, mettant l’accent sur le rôle de la formation dans l’amélioration de la qualité des prestations touristiques.

De son côté, le directeur général du tourisme Zoubir Mohamed Sofiane a affirmé que le produit artisanal traditionnel, constitue le meilleur moyen pour faire connaître la richesse de nos régions, dans ce domaine, soulignant la nécessité d’introduire le produit artisanal dans la réalisation des projets touristiques dans les différentes régions du pays, en utilisant des produits locaux et en prenant en considération les spécificités de chaque région.