Arbitrage commercial international : 170 magistrats formés

La promotion de l’arbitrage commercial international consiste en cet impératif de vulgariser davantage les relations d’investissement entre l’Algérie et ses partenaires étrangers. Ce constat a été de nouveau rappelé par les participants au séminaire qu’a abrité hier la Résidence des magistrats et consacré à cette thématique, développée, à l’occasion, sous un angle purement juridique, mettant ainsi en relief l’importance de l’implication des juges. Un des défis de l’heure pour la corporation des magistrats, c’est la nécessaire maîtrise des différents aspects liés à l’arbitrage commercial international dont les textes de jurisprudence sont en constante évolution à l’échelle universelle. 170 magistrats ont déjà été formés dans ce domaine, selon le conseiller du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Laziz Aimene, sous l’égide duquel s’est tenu le séminaire d’hier ayant regroupé des magistrats et hommes de loi algériens et français et des représentants de la sphère économique, à l’instar de Mme Nacéra Haddad, vice-présidente du Forum des chefs d’entreprise (FCE). M. Aimene fera savoir d’entrée dans son allocution que ce séminaire, traitant notamment de la relation entre «le juge étatique et le juge arbitral», a été initié dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération judiciaire entre l’Algérie et l’Union européenne. Un des principaux objectifs visés par cette coopération est, selon le même responsable, le renforcement des capacités de la justice à travers la formation des ressources humaines. Pour le succès de ce programme, un montant dépassant les 10 millions d’euros a été consacré par l’Union européenne, a-t-on également fait savoir. Dédié aux magistrats algériens, le séminaire d’hier avait pour but de permettre à ces derniers de bénéficier de l’expérience des experts en droit de l’arbitrage des deux rives de la Méditerranée, puisqu’il a été animé par des praticiens algériens et français chevronnés dans le domaine, ainsi que par des magistrats ayant géré des dossiers d’arbitrage et qui ont apporté des solutions innovantes aux difficultés rencontrées. Inévitablement, la corporation des magistrats sera, à l’avenir, de plus en plus confrontée à des dossiers complexes qui nécessitent une familiarisation avec les concepts et les techniques de règlement des litiges commerciaux. En vue d’une meilleure maîtrise des procédés, d’éminents professeurs en droit, des experts et des avocats ont présenté plusieurs communications traitant des différents aspects juridiques liés à la question de l’arbitrage international. L’on peut citer parmi les intervenants, les professeurs Yakout Arkoune, Ahmed Mahiou et Ali Bencheneb ayant présenté une communication traitant de «l’incompétence du juge étatique en présence d’une convention d’arbitrage ». Les systèmes juridiques nationaux continuent, en effet, à réserver un certain rôle aux juridictions étatiques, même s’ils consacrent parallèlement leur incompétence, en présence d’une convention d’arbitrage. Pour sa part, le droit algérien de l’arbitrage, tant interne qu’international a mis en place un système collaboratif entre le juge étatique et le tribunal arbitral, dans lequel il organise des relations de complémentarité, en précisant les situations dans lesquelles le juge algérien vient en appui au juge arbitral. Par ailleurs, le chargé de la formation au niveau du ministère de la Justice, M. Riadh Boudjellab, a indiqué à

El Moudjahid qu’environ 1.000 magistrats ont bénéficié depuis 2000 d’un programme de formation diversifiée et de longue durée, initié à leur profit en Algérie et à l’étranger, en plus des formations de courte durée dans des spécialités pointues.

Karim Aoudia