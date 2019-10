Logement public locatif : Rush sur le site de préinscriptions

L’opération de préinscription au programme du logement promotionnel aidé (LPA) est lancée dans la wilaya d’Alger.

Dans un communiqué officiel publié sur le site de cette dernière, un site électronique est mis à la disposition des citoyens désirant s’inscrire à ce nouveau programme.

«En prévision de la réalisation du programme de la nouvelle formule LPA à travers toutes les communes d’Alger, un site électronique http://lpa.wilaya-alger.dz a été ouvert pour les préinscriptions à ce programme», souligne la wilaya d’Alger, qui ajoute que les préinscriptions débutaient mardi 1er octobre (hier, ndlr), pour prendre fin le 30 du même mois. La wilaya, qui précise que ce site offrira aux souscripteurs un accès continu à tous les aspects de cette formule de logement tout au long de ses différentes phases, s’abstient de donner toute information quant au quota alloué à la capitale. Il en est de même pour le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. En attendant que ces informations soient dévoilées, il est certain que cette nouvelle formule LPA vient remplacer l’ancienne formule de logement social participatif (LSP). Une formule qui a attiré un très grand nombre de souscripteurs, puisque les cybercafés de la capitale ont connu, hier, un rush sans précédent, et cela dès le matin Il faut dire que les prix proposés et les conditions d’éligibilité ont séduit des dizaines de milliers de ménages relevant de la catégorie moyenne. En effet, dans la wilaya d’Alger, les appartements proposés vont du simple F2 au grand F5. Le prix des logements varie selon leur superficie. Un F2, qui ne dépasse pas les 50 m² habitables, est vendu à 2,5 millions de dinars.

Les F3, d’une superficie de 70 m² habitables, sont à 3,5 millions de dinars et les F4 sont à 4,4 millions de dinars pour une superficie de 85 m² habitables. Les F5 sont alors alloués à 5,4 millions de dinars pour une superficie de 100 m². Ces prix sont revus à la baisse dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud. «Ne peut prétendre au Logement promotionnel aidé (LPA) la personne qui possède en toute propriété un bien immobilier à usage d’habitation, est propriétaire d’un lot de terrain à bâtir, a bénéficié d’un logement public locatif, d’un logement social participatif, d’un logement rural ou d’un logement acquis dans le cadre de la location-vente ou qui a bénéficié d’une aide de l’État dans le cadre de l’achat ou de la construction ou de l’aménagement d’un logement. Ces exigences concernent également le conjoint du postulant», lit-on dans l’arrêté interministériel définissant les conditions et modalités financières, ainsi que les mécanismes de financement de la réalisation du logement promotionnel aidé publié sur le site du ministère de l’Habitat.



120.000 logements LPA au niveau national



Les salariés ayant un salaire double au SNMG et inférieur de 4 fois, ce salaire minimum garanti peuvent prétendre à une aide de l’État à hauteur de 700 000 DA. Ce chiffre est réduit à 400 000 DA, si le salaire dépasse les 4 fois jusqu’à 6 fois le SNMG. Après validation de la préinscription, le postulant devra envoyer par voie postale un dossier complet à sa commune de résidence.

Ce dossier comprend une copie légalisée de la pièce d’identité, un acte de naissance 12, une fiche familiale pour les mariés ou individuelle pour les célibataires et un certificat de résidence ou d’hébergement en 2 exemplaires.

Il est joint à ces documents, deux exemplaires des trois dernières fiches de paie ou relevé des émoluments, une attestation de travail en 2 exemplaires également, ainsi que deux exemplaires légalisés du formulaire de la Caisse nationale du logement.

Les postulants non salariés, tels que les commerçants, artisans et les professions libérales, remplaceront l’attestation de travail et les fiches de paie par une copie légalisée du registre du commerce et une copie du bilan fiscal.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Kamel Beldjoud, a affirmé, lundi, que le programme de logement dans le cadre de la formule LPA avait augmenté de 70.000 logements en 2018, à 120.000 logements, cette année, soit une augmentation de 50.000 logements, pour répondre à la demande croissante sur cette formule qui s'adresse aux citoyens, dont le revenu se situe entre 0 et 6 fois le Salaire national minimum garanti (SNMG).

Les travaux de réalisation des logements LPA ont été lancés à travers plusieurs wilayas, avec définition des listes et des promoteurs, ajoutant qu'au niveau d'Alger, l'opération a pris «plus de temps» pour choisir les parcelles des terrains consacrées à la réalisation des projets de cette nouvelle formule, en raison du problème du foncier. «Le problème du foncier dans la wilaya d'Alger a été réglé définitivement et les travaux de réalisation seront lancés bientôt», a précisé le ministre. M. Beldjoud a précisé que les listes seront définies au niveau de la commune, selon le quota octroyé à la wilaya.

Il a fait état, par ailleurs, d'une série de recommandations et de procédures, pour éviter les erreurs enregistrées, par le passé, pour le logement social participatif (LSP).

Les fonds alloués à ce programme sont suivis par la Caisse nationale du logement, pour conférer davantage de transparence à la gestion et à la distribution de ces logements.

Salima Ettouahria