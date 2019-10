GRAND ANGLE : Un second tour en ballotage

C’est aujourd’hui que la justice tunisienne doit se pencher sur une demande de remise en liberté du candidat à la présidentielle, Nabil Keraoui. Classé deuxième le 15 septembre à l’occasion de la tenue du premier tour de la présidentielle, l'homme d'affaires, en détention provisoire pour blanchiment pour blanchiment d'argent et fraude fiscale, sera opposé le 13 octobre à l’universitaire Kais Saïed. Toutefois à 10 jours de la tenue du second tour, le candidat est toujours dans l’expectative.

Il ne sait pas encore si la justice lui permettra de sortir de la prison et de faire campagne. Le président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Nabil Baffoun a déclaré avoir «officiellement» demandé sa libération afin que les deux postulants toujours en lice pour la magistrature suprême puissent avoir les mêmes chances. Et pour cause, sans condamnation, Nabil Karaoui demeure toujours candidat à la présidentielle. Mais si le président de l’Isie a indiqué avoir sollicité les autorités judicaires en vue de prononcer la libération de Nabil Karaoui, c’est aussi parce qu’il est conscient des conséquences que ne manquera pas d’avoir son maintien en prison.

En fait, l’absence physique du candidat met en doute la crédibilité du scrutin et des résultats qui le sanctionneront.

Et face à une probable contestation des résultats, le tribunal administratif n’aurait peut-être d’autres recours que celui de rendre un jugement invalidant le scrutin pour non respect de la loi. Certains analystes affirment que c’est justement ce scénario qui est mis en scène.

Une hypothèse que la décision que rendra la justice aujourd’hui pourrait confirmer ou infirmer. Ce qui est certain, c’est qu’une invalidation par le tribunal administratif des résultats du second tour signifierait pour la Tunisie un retour à la case départ, avec une autre convocation du corps électoral pour une autre date.

Un tel scénario mettrait cependant le pays dans une situation peu confortable, puisque l’actuel président par intérim, Mohamed Ennaceur doit quitter ses fonctions le 24 octobre.

Nadia K.