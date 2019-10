Alliance assurances : croissance de 5,24% à fin juin 2019

Alliance Assurances poursuit sa croissance malgré un climat économique des plus difficiles. La compagnie a enregistré une croissance de 5,24% au 30 juin 2019 par rapport à la même période de l’année 2018, avec un chiffre d’affaires estimé à plus de 2,87 milliards de dinars, soit une production additionnelle de 143,3 millions de dinars. Ces résultats, explique la compagnie dans un communiqué, «se réjouit de ces résultats probants qui traduisent tout l’engagement et les efforts consentis par l’ensemble de son personnel et de ses partenaires, ainsi que l’efficacité de sa stratégie et ce, en dépit d’une concurrence faussée et d’une conjoncture des plus difficiles dans le secteur des assurances en Algérie». Dans le détail, et par comparaison avec la même période de l’année 2018, la branche automobile a enregistré une augmentation de l’ordre de 3.95% quant au segment IARD, une nette évolution de 7.84% a été réalisée. S’agissant de la branche Risque simple, celle-ci a connu une croissance de 11.46% quant au segment des transports, il a enregistré un taux de croissance équivalent à 3.90%».

La croissance enregistrée par les branches transport et risques simples (partie entreprise) a fait qu’en 2019, le portefeuille soit équilibré entre «particulier» et «entreprise», “La compagnie d’assurances privée a dégagé au premier semestre 2019 un résultat bénéficiaire brut de 194,9 millions de dinars, ramenant ainsi le résultat net d’impôts semestriel à 162,6 millions de dinars», note ladite compagnie.

A ses chiffres probants, il y a lieu de souligner qu’Alliance Assurances place le web comme un axe stratégique de son marketing et un levier d’information et d’acquisition qui lui permet, depuis quelques mois, de se distinguer. Son premier responsable, Hassan Khelifati énumère les atouts de sa compagnie, citant un site web «informatif et dynamique» qui sera prochainement «responsif, adaptif et plus attrayant». S’ajoute une «présence très active» sur les réseaux sociaux qui a permis à la compagnie d’être «leader en performances sur Facebook par rapport aux autres compagnies du secteur durant le 1er semestre 2018». Alliance Assurances développe également des «applications mobiles qui sont amenées à être mises à jour», «un service de devis en ligne», un «site d’alerte gratuit concernant l’échéance de l’assurance de nos clients». Quant au service de paiement en ligne, M. Khelifati assure qu’il sera disponible «dès l’obtention de l’Application programming interface» par la Satim».

Fouad Irnatene