Tensions dans le Golfe : La surenchère

Du côté de Téhéran come celui de Ryadh le ton n’est pas à l’apaisement. Les discours va-t-en-guerre ont étouffé les voix qui appellent au calme et à la sérénité. Le ministre iranien de la Défense Amir Hatami a indiqué dimanche que son pays répondrait avec fermeté à tout "acte d'agression" à son encontre, a rapporté Press TV. "Nous réagirons sévèrement au moindre acte d'agression contre notre pays", aurait notamment déclaré M. Hatami. L'Iran est parfaitement capable d'assurer sa propre sécurité, a affirmé M. Hatami, ajoutant que la lutte antiterroriste et la destruction d'un drone américain ayant fait "intrusion" sur son territoire étaient autant de preuves de la puissance iranienne en matière de défense. Côté saoudien on fait agiter le spectre du chaos économique mondial en cas de conflit directe avec l’Iran. Une guerre entre l'Arabie saoudite et l'Iran provoquerait un "effondrement total de l'économie mondiale", a estimé dimanche dernier, le prince Mohammed ben Salmane dans un entretien télévisé aux Etats-Unis, exhortant la communauté internationale à "dissuader" Téhéran. "Si le monde n'agit pas fortement, fermement, pour dissuader l'Iran, nous assisterons à une escalade encore plus grave qui menacera les intérêts mondiaux", a affirmé le prince héritier lors de l'émission 60 Minutes sur la chaîne CBS. "L'approvisionnement en pétrole sera perturbé et les cours grimperont à des hauteurs inimaginables, que nous n'avons jamais vues de notre vivant", a-t-il expliqué. Selon lui, les conséquences toucheraient la planète entière : "La région représente environ 30% de l'approvisionnement mondial en énergie, à peu près 20% du trafic mondial de marchandises, environ 4% du PIB du monde. Imaginez que ces trois choses-là s'arrêtent toutes". "Cela signifie un effondrement total de l'économie mondiale, et pas seulement de l'Arabie saoudite ou des pays du Moyen-Orient", a avancé "MBS". Ce regain de tension s’est accentué avec l’envoi par le Pentagone, courant cette semaine, de 200 militaires et des missiles Patriot en Arabie saoudite. "Ce déploiement renforcera la défense aérienne et antimissile du royaume contre les infrastructures militaires et civiles cruciales" un porte-parole du ministère, Jonathan Hoffman, appelant "d'autres pays" à "contribuer à un effort international visant à renforcer la défense de l'Arabie saoudite".

M. T. et Agences