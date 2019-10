Récupération et Valorisation des Déchets : Ancrer la culture de l’entrepreneuriat circulaire

La quatrième édition du Salon International de la Récupération et de la Valorisation des Déchets (REVADE) se tiendra sous le thème, « l’entreprenariat circulaire, un levier du développement de la gestion des déchets » du 07 au 10 octobre 2019, au palais des expositions, SAFEX, (Alger), ont annoncé, hier, les organisateurs de cet événement.

Organisée par la Chambre Algérienne du Commerce et d’Industrie, en collaboration avec l’Agence Nationale des Déchets, cet événement constitue une occasion idoine pour, entre autres, promouvoir l’industrie de la récupération et du recyclage des déchets, d’encourager l’investissement et la création d’entreprises ainsi que le développement de la gestion et la valorisation des déchets, ainsi que de faire connaître les équipements et les technologies utilisées dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets. S’exprimant, à l’occasion d’une conférence de presse organisée à Alger, Mme. Demmouche Mounsi Nedjoua, directrice générale de l’Agence nationale de valorisation des résultants de la recherche et du développement technologique (ANVREDET), elle a indiqué que « le traitement des déchets, c’est l’affaire de tous », avant d’insister ensuite sur la nécessité de mettre en place des organismes opérationnels dont leur principale mission est de voir comment concrétiser les idées innovantes sur le terrain.

Elle a ajouté que malgré il y a des centres de recherches qui accompagnent les jeunes, les chercheurs jusqu'à la création des idées innovantes mais cela reste insuffisant pour développer le domaine de la collecte des déchets et l’industrie de recyclage. Mettant à profit cette occasion, Mme. Demmouch, a fait savoir qu’en marge de ce Salon un concours intitulé « IDTour Talk et Serious Game, IDTour Green » sera organisé.

« La participation à cette compétition est ouverte aux jeunes chercheurs, étudiants, ou porteurs de projets qui souhaitent s’engager dans la compétition d’idées dans les thématiques de la sensibilisation et la récupération et valorisation des déchets et protection de l’environnement », a-t-elle précisé.

De son côté, Ahmed El Djarouf, directeur général du groupe rebex a annoncé la réalisation prochaine d’une usine pour le recyclage des huiles. Cette importante usine qui sera dotée par des technologies ultra modernes, va permettre de recycler environ 30 000 tonnes par année, ceci dit a-t-il précisé qu’ « on va récupérer prés de 70% des produits utilisés ». Selon lui, l’Algérie produit aujourd’hui par année environ 90 000 tonnes des huiles. Le créneau de récupération et de recyclage des déchets peut par ailleurs, créer pour l’économie nationale un chiffre d’affaires de pas moins de 40 milliards de DA/ an et une capacité de création de plus de 100 000 emplois dont 40 000 postes d’emplois directs et cela ne peut se faire sans la culture de l’entreprenariat circulaire. 13 millions de tonnes de déchets sont produits annuellement, une petite partie seulement est valorisée, le reste est, soit enfouit au niveau des CET ou alors abandonné dans la nature, causant ainsi des pertes économiques et des répercussions négatives sur l’environnement. S’agissant de nombre des participants, les organisateur ont fait savoir que cette année 50 entreprises dont 11 étrangers (l’Allemagne, la Chine, la Belgique, la Corée du Sud, l’Italie et la France) qui vont prendre part à ce rendez-vous.

Ait Ziane Makhlouf