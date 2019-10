Dans la lucarne : L’embellie continue !

Le football algérien est-il en train de confirmer sa très bonne «cuvée» de l’année 2019 ? On peut être affirmatif et le confirmer sans aucun « masque » ou retenue quelconque. En effet, et après la victoire historique de notre équipe nationale en coupe d’Afrique des nations en Egypte, nos clubs sont en train de confirmer tout le bien que l’on pensait d’eux, hormis certains détracteurs assez aigris. On avait beau répété que notre football est faible, mais le déroulement des compétitions africaines contredit complètement les analyses inexactes de certains lorsqu’il s’agit de donner une appréciation sur nos clubs. Ce sont les clubs eux- mêmes qui ont apporté la réponse aux questionnements, voire le doute émis par certains sur les capacités de nos clubs de tenir la comparaison avec les clubs africains considérés, à tort ou à raison, comme mieux lotis pour ne pas employer une autre formule. Nous possédons deux représentants en Ligue des champions d’Afrique qui sont l’USMA et la JSK. Le premier s’est disposé aisément de la formation de Gor Mahia en aller et retour (4 à 1 et 2 à 0). Ce qui prouve la force tranquille du club de Soustara en dépit d’une épineuse « crise financière ». Passer six buts à cette équipe de Gor Mahia n’était nullement une mince affaire. C’est l’USMA qui a été la plus forte sur tous les plans. De plus, son coach, Billal Dziri, leur a concocté un schéma tactique pour le moins efficace empêchant l’adversaire kenyan de déployer son jeu. Et cela a été évident dans cette deuxième manche. Pourtant, les kenyans de Gor Mahia ont tout fait pour perturber les algériens, mais en vain. La rencontre, faut-il le rappeler, s’est déroulée en diurne et un horaire impossible (14h). Malgré les embûches, les usmistes se qualifient aisément pour la phase des poules où notre représentant aura certainement son mot à dire. La JSK avait affronté, au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, la redoutable formation guinéenne de Horiya Conakry, une vieille connaissance contre laquelle le MCA, géré par des dirigeants civiles dont un certain Drif Abdelkader, avait remporté la première coupe d’Afrique des clubs champions en octobre 1976. 23 ans plus tard, ce même club a croisé le chemin d’un autre club algérien : la JSK. Les canaris dans la première manche l’emportèrent sur le score de 2 à 0. Au match retour, joué en Guinée, le Horiya Conakry l’emporte par le même résultat. Les penaltys qui seront inévitables souriront à la JSK qui se qualifie ainsi brillamment pour le prochain tour. C’est de bon augure pour la suite de la compétition. En coupe de la CAF, si le CRB a été épinglé contre toute attente par une équipe des Pyramides d’Egypte, qui a changé complètement son jeu —il fut plus musclé que lors de la manche aller—, le PAC se qualifie au prochain tour en écartant de son passage le CS Sfax. C’est pratiquement la première fois que ce club tunisien est éliminé par un club algérien. Le MCA, qui l’avait affronté à plusieurs reprises, en connaît un bout. Tout compte fait, nos clubs épatent agréablement leur monde tout en prouvant qu’ils possèdent vraiment de la qualité, n’en déplaise à leurs détracteurs !

Hamid Gharbi